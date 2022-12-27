專攻退休軍公教！靈骨塔詐騙得手2.7億 主嫌遭重判24年
一名李姓男子，自2014年3月成立天瑞、上寶、萬佛寺等10多間紙上公司後，鎖定退休軍公教人士進行靈骨塔塔位投資詐騙，不法所得高達2.7億元，台北地院經多年審理，近日依詐欺取財等罪，判處李男24年徒刑，百餘名共犯依其犯罪事實涉案程度，遭判處10年以上重刑不等，總計有罪人數多達118人，犯罪所得全沒收，全案可上訴。
編輯中心／綜合報導
根據起訴書，李男以資產管理公司名義與雙北市靈骨塔業者簽立承銷合約，聘僱大量業務員，鎖定退休公教人員灌輸陰宅投資理念，並聲稱只需用9.8萬元或12萬元購買塔位使用權狀，就能以70萬元到100萬元的高價售出，且強調塔位使用權狀類似不動產投資，過戶需要代書處理，權狀也具有價證券性質，可以轉售也能向當鋪典當，短期擁有高報酬。
而後，李男再向投資人表示已找到買家，但因家族公司或基金會節稅考量，要求需一次大批量買進才願意交易，有數百名投資人誤信後便購入大批塔位受騙，李男與其詐騙集團成員共135人被起訴，不法獲利經查高達2.7億元。
台北地院審理後，近日判處李男有期徒刑24年，多名涉案重大被告也判處10年以上重刑，總計有罪人數多達118人，並將犯罪所得沒收，全案可上訴。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞
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