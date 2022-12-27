名家論壇》吳崑玉／綠營仍未脫離1126後的PTSD

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這種反應模式，跟相聲段子和大陸網上描繪的，那些官僚們的日常作風如何相似！國家大事，不是嚴謹調查、討論、規劃出來的。而是長官們「一拍腦門，有了!」想到個新鮮點子，然後就去叨咕他的長官。回來「一拍胸脯，穩了!」馬上開個會，還沒充份討論，長官便「一拍桌子，定了!」等做出來的結果不如預期，或不小心出事，「一拍大腿，糟了!」事後又想不出方法來解決，於是只能「一拍屁股，走了!」這「五拍」，完全適用於台灣官場，甚至政黨。
據維基百科描述，PTSD的症狀是：PTSD的主要症狀包括做惡夢、性格大變、情感解離、麻木感（情感上的禁慾或疏離感）、失眠、逃避會引發創傷回憶的事物、暴躁易怒、過度警覺、肌肉痙攣、失憶、易受驚嚇，或其再次碰見相似情境時會有呼吸困難、恐懼、害怕、發抖等現象。
檢討報告為什麼那麼難寫呢？因為必然碰觸到大長官們，至少是九千歲們，最不想被想起、被提起、被問起的錯誤，碰到了就會「暴躁易怒，肌肉痙攣」。選後只有在這次選舉中被邊緣化的賴副敢去面對群眾，接受砲火洗禮。主要操盤手，黨秘書長、英系操盤手、黑白通吃的國策顧問、行政院長、以及黨主席，那個敢去面對綠營群眾的痛罵指責？寧可疏離、逃避、選擇性失憶，活在過度警覺，易受驚嚇之中，動輒得咎，草木皆兵。又因為心理上是一夕從雲端跌落谷底，也就滿腦子一夕翻回登頂。所以一切需要長期經營，辛苦爬升的務實建議，都被當成廢話。滿心搜尋靈丹妙藥，至少是特效藥，能讓自己一夜加護病房，明早便能著裝去跑全馬。於是腦筋便動到了濫發政府資源的豬肉桶政治，看看全民人人發一萬，能不能瞬間洗掉各種不滿，立馬挽回聲望，讓自己穩坐江山。
這些想法，其實跟所有濫發灑幣的豬肉桶政治一樣，心理上是先把人民當成需要被餵食的無腦動物，其實是長官自己退化成了豬頭。一萬元是有多大？大概只能到樓下全家買769顆茶葉蛋(一顆13元)，一天三餐各吃一顆，也只夠吃256天，還撐不到2024投票日。
謝金河點出今年稅收超收4500億，政府應「還財於民」，其參考模板是新加坡李顯龍的「全民分紅」。2007年新加坡經濟飛速成長，GDP增長約7.7%，政府財政盈餘達到約1436億台幣，於是2008財年決定撥出404億台幣來「全民分紅」，讓許多人眼睛一亮。但2008年第四季全球金融海嘯，新加坡重創，接下來好幾年就沒聽到什麼分紅了。直到2014年，情況又好轉，這回新國政府學乖了，發100星幣的運動消費券，鼓勵大家去健身。
其實，「全民分紅」這事，就跟特效藥一樣，消炎退燒有奇效，但後遺症也不少。其一，人人手上多了一萬，立馬會造成年假期間的通貨膨漲，而且通常漲了價就回不去了，明年生活更艱苦。其二，這幾年政府特別預算與軍購，欠了一屁股債，如果現在不趕快清一清，以後利息便會排擠日常支出。其三，人們繳稅給政府，期待的是政府有效運用這些稅收，做出有利民生的事業，並不期望政府發錢回來。況且政府永遠是在你身上抽一塊錢，能回給你三毛就不錯了，前述星國那場分紅，分紅率也只有0.28%。既然多了幾千億可以用，為什麼不用最快的速度鋪好捷運汐止民生線，或捷運拉到基隆？或把台北捷運北環、東環快速完成，解決內湖交通問題？而要拖拖磨磨，一條捷運蓋十年，發包還流標六次，地方政府一提要求，中央就兩手一攤說沒錢？
這種把政府的錢當作自己的錢，寧可灑幣做首長自己人情，非我族類一毛不拔的心態，人們其實看得很清楚，民怨也正是由此產生。講白了，這就叫作「囂掰」，從語言、態度、到施政作為，這幾年民進黨政府惹人厭的地方，並不是做得有多麼不好?而是那種「囂掰」嘴臉讓人心生厭惡。敗選檢討報告寫那麼久幹什麼?「囂掰」兩個字就講完了。「囂掰」惹人厭還不自知，不認錯，輸了掛了還不走人，那就叫「戀棧」。如此拖拉摸混，囂掰戀棧，人們只會覺得你摔得還不夠重，不夠痛，還得讓你傷得徹底一點，發個一萬塊，就能挽回人們對你囂掰態度的厭惡嗎?緣木求魚吧！
說實話，民進黨政府看起來，是被敗選嚇到傻了僵了，完全失去行動能力了。美國國會通過，拜登簽署了「國防授權法案（National Defense Authorization Act，NDAA），這對台灣國防、外交有多麼重大意義？可說是台灣嚇阻戰略的重要支點，但蔡政府既無論述，也無宣傳，連全文翻譯都是民間自己做的，還要事實查核中心去出面闢謠。兩岸、國防、外交，不正是府方業務嗎?這麼重要且能穩定人心的事，為什麼沒有大力動作呢?!老美槍、砲、子彈都給你了，你卻還在PTSD中走不出來，愣在那裡抱頭痛哭，這樣像個能打仗的戰士嗎？
是的，選舉很重要，政權很重要，位子很重要，但這些東西，不是也不該是政治工作的唯一。國家的穩定，政府的管理，信任的維持，社會與經濟系統的經營，都需要一組能夠扛得住壓力，頂得住挫折，勝不驕，敗不餒的領導班子。而不是一群只會造神、出征、灑錢、抓戰犯、搶位子的神棍與政客。對危機簡單、快速、有效的回應，即使不夠周延，難免有錯，也比猶豫不決，拖延躲藏要好得多。台灣需要的是敢於迎戰挑戰的戰士，而不是陷在PTSD裡抽泣的傷兵，那會連鐵桿支持者，都對你們喪失了耐性與信心。
●作者：吳崑玉／專欄作家、前親民黨文宣部副主任
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