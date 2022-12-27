「澳洲首富」安東尼普拉特　將垃圾變黃金的致富之路

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兩次世界大戰期間，歐洲境內對猶太人展開排山倒海的排擠與迫害，無數的猶太人被迫顛沛流離，遠離家園。1938年，遭受戰亂之苦的里昂．普拉特Leon Pratt帶著兒子理察和親族，一路從波蘭逃到了澳洲，在難民營過了一段漫長的歲月。直到1945，靠著多年的積蓄，搬到一個盛產水果的鄉鎮Shepparton。1948年，本因可以過著平穩生活的里昂，卻不甘於現狀，向兒子理查的姨媽借了一筆錢，和親友一起開了一家名為Visy Industries的垃圾回收廠。沒想這個被視為撿破爛的生意，卻讓公司的業績快速成長，成為全澳洲第一家使用可循環廢棄金屬製造瓦楞紙版的公司。1969年，Visy Industries的員工已超過200名，年營業額達到500萬澳元。然而里昂卻在這一年驟然離世，34歲的兒子理查．普拉特（Richard Pratt）只好臨危授命接掌了公司。
理查接手家業後，開始大刀闊斧擴張。1970年底，Visy已經成為可以製造一萬噸紙箱規模的企業。之後不僅在雪梨的Warwick Farm開設工廠，還成為百分之百環保再生紙的工廠。1990年代，Visy在澳洲的市佔率高達四成，在澳洲的員工就高達兩千多名，理查成為澳洲名符其實的紙箱大王。
第三代安東尼普拉特，進軍美國，邁向首富之路
然而普拉特家族要誕生出澳洲首富，要等到第三代安東尼普拉特加入Visy Industries之後，才開始實現。1982年，安東尼在墨爾本的莫納什大學得到經濟學（榮譽）的學士學位後，先進入管理諮詢公司，之後才加入 Visy，擔任董事會聯席總經理。1988年，安東尼成為Visy Industries的副董事長。三年後，他被派往美國，領導公司拓展美國市場。
一剛開始，安東尼被派到喬治亞州梅肯（Macon）的一家消耗性造紙廠。他發現美國所有製造紙張的工廠，都是使用樹木造紙，而不是像Visy是使用回收紙製造紙箱。再者，競爭對手必須將造紙廠蓋在木材產地附近，再將製品運往城市附近的工廠，再製作成包裝箱。反觀Visy，卻只要把工廠設在城市的附近，那裡不只是最省物流成本的地方，也是廢棄物最多、離消費端最近的區域。他發現這個現象，代表的是一個龐大的商機。他二話不說，把在梅肯的工廠關了，陸續開設新的工廠，並且引進最新技術、簡化生產流程，讓成本降低到只有競爭對手的四分之一。
之後，安東尼創辦了以美國普拉特公司（Pratt Industries USA）為核心的瓦楞紙製造公司。在接下來的15年間，通過不斷地併購與投資，擁有超過一百個包裝與回收工廠，公司的銷售額與收益增長了15倍，營收從1991年的1億美元到2016 年的30 億美元。從美國的第46大的瓦楞紙製造商，躍升為第5大的瓦楞紙製造商。除此之外，他還把經營觸角延伸到其他可回收再利用的廢棄物上，例如寶特瓶、塑膠製品、玻璃、鋁鐵罐頭等等。2009年，理察．普拉特去世後，安東尼正式繼承家業，擔任Visy和Pratt的執行董事長。在卓越的領導力下，短短5年內又將Visy躍升為全美第3大的瓦楞紙板公司， 並且也將Visy的事業版圖進軍到新加坡、中國，成為澳洲人心目中的澳洲之光。
讓環保成為一門好生意
2020年7月，安東尼被評為北美年度CEO 。綜觀來看，安東尼所領導的Pratt Industries雖然是個私人的營利機構，但是從第一代開始，他的事業其實就是以減輕地球垃圾負擔的環保志業。他在2020年以十億美元的價格收購了Owens Illinois在澳洲的資產，成為澳洲製造業有史以來最大的交易案之一。重點是，這是一家專門從事玻璃容器製品的美國公司，不僅讓該公司成為澳洲最大玻璃瓶製造商，還承諾將在2021年追加20 億美元，讓澳洲的玻璃瓶回收率從原本的30% 提高到 70%。此外，他還會投下更多資金設置乾淨能源電廠上，並且誓言通過技術研發，減少垃圾掩埋以及甲烷排放，並將製成品的回收量增加一倍。
在美國，他也在肯塔基州新建了價值五億美元的造紙廠，這已經是普拉特集團在美國建造的第六家百分之百回收利用的造紙廠。2022 年11月，他還做出了至今最大的投資承諾，將在美國投資 50 億美元於回收和乾淨能源的基礎建設上，計劃在未來 10 年內，創造 5,000 個高薪製造業的工作機會。他在事業上的創新與敢作敢為，都在向世人彰顯出環保不僅是門好生意，還可以帶來許多的工作機會，是個可以造福人類的良善事業。也無怪乎《耶路撒冷郵報》會將他列為2021年全球50位最具影響力的猶太人名單中的第35位。
熱心公益的捐款大王
儘管安東尼的財富一度成為澳洲首富，但是他的生活卻不奢華，還是個提倡環保、熱衷公共事務的慈善家。而這樣的熱心公益，還是源自於他父母親的身教。理察．普拉特和妻子珍妮．普拉特自1978年創辦了普拉特基金會時，就已經在許多國家捐獻超過兩億美元的捐款。而安東尼也承襲了父親善盡企業社會責任的精神，創辦了Visy Cares公益組織，並且捐贈十億澳元給慈善機構，創下澳洲史上最高的捐款紀錄，而且這項紀錄還是前紀錄的兩倍多。
在環保倡議上，自2007年起，他就開始響應時任美國總統柯林頓的環保倡議，投資一億美元在可循環生產與乾淨能源，以及減少垃圾掩埋所帶來的環境污染問題。澳洲是在極端氣候變遷下第一線的受害國，安東尼因此也在澳洲森林大火後，捐贈高達一千萬美元給森林大火的重建基金會。此外，他還是一個倡導全球食品安全的先鋒，每年在澳洲與美國贊助有影響力的全球食品論壇。
除此之外，安東尼的影響力還擴及到政治層面。根據澳洲選舉委員會的數據顯示，安東尼是2021到2022財報年度最大的政治捐助者。向州及聯邦自由黨支部捐助高達129萬美元的政治捐款。雖然這數字已經低於他在2019到20220年的捐款數額，但也足以看出他捐款向來毫不手軟。安東尼關心的議題如此之多，不禁讓人好奇，他是否把每項事業都當成造福人類的志業來做，而這些志業還可以為他帶來更多財富。從他的身上，真的可以看出慈善與盈利其實是可以相輔相成、兼容並蓄的。