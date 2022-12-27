通緝犯攜毒上路！保安警街頭路檢 意外人贓俱獲移送偵辦
台北市一名黃姓男子，本（12）月22日13時許，駕車行經警方執勤路檢點神色有異，員警查證身分發現該男為新北地檢所發布之通緝犯，又再其車內查獲摻有第二級毒品MDMA及第三級毒品愷他命的毒品咖啡包57包，當場被逮獲，後依妨害自由通緝案及毒品危害防制條例罪嫌移請轄區萬華分局偵辦。
編輯中心／綜合報導
警方指出，保安警察大隊員警於12月22日13時30分許，在萬華區環河南路三段與萬大路口執行路檢勤務，黃姓男子駕駛車輛行經路檢點，因其神色有異，員警遂引導該駕駛接受盤查，經查證身分後發現黃嫌係新北地檢所發布之妨害自由通緝犯，隨後員警附帶搜索在其駕駛車輛內查獲摻有第二級毒品MDMA及第三級毒品愷他命的毒品咖啡包57包，各類毒品分以「玩很大」、「說好的幸福呢」及「コラーゲン」(譯為膠原蛋白)等各式文字及圖片吸睛的包裝掩飾，本案依妨害自由通緝案及毒品危害防制條例罪嫌移請轄區萬華分局偵辦。
警方呼籲，隨著疫情趨緩，防疫措施逐漸解封，近期又適逢聖誕節、跨年及元旦連假等假期，不法分子趁機牟利並躲避查緝，利用各式包裝吸引目光，意圖混淆民眾及警方視聽，保安警察大隊呼籲，民眾於狂歡中發現外表吸睛的咖啡包、奶茶包、軟糖及巧克力等等，應提高警覺，勿因一時放鬆戒心而好奇嚐試，造成身心危害，歡度節慶時務必注意各式可疑包裝食品，避免樂極生悲。（編輯：林莞茜）
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