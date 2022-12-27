酒後爆衝突！萬華男遭「酒瓶痛毆」眼球破裂 視力受損
台北市萬華東園街68之1號的居酒屋，在今（111）年9月8日23時30分許，店內發生流血衝突，警方獲報後立即趕赴現場，一名26歲的楚姓男子與27歲的江姓男子，兩人酒後爆發言語衝突，隨後江男竟持玻璃酒瓶攻擊楚男頭部，造成他眉骨骨折、右眼眼球破裂，視力恐永久受損，全案訊後警方將江男依重傷害罪嫌函送偵辦。
編輯中心/綜合報導
萬華分局西園路派出所表示，當天接獲民眾報案稱，東園街68之1號居酒屋店發生流血衝突，警方獲報後立即趕赴現場，不過在員警抵達時，已無衝突情事，便立即調閱店內監視器影像釐清案發經過，見一名男子於店內用餐時，因發生口角衝突便持酒瓶攻擊同桌男性友人，導致該名被攻擊男子有受傷情事。
警方表示，調閱監視器影像後，發現一名楚姓男子（85年次）和江姓男性友人（84年次）相約聚餐，用餐過程中雙方黃湯下肚，其中江男於酒酣耳熱之際後，對楚男言語調侃、人身攻擊，楚男無法忍受打算起身離開，江男見狀心生不滿，便持玻璃酒瓶攻擊楚男頭部，造成楚男右眉骨骨折、右眼眼球破裂，經醫師診斷其視力恐永久受損（裸視0.5以下），全案訊後警方將江男依重傷害罪嫌函送偵辦。
萬華分局呼籲，民眾飲酒應適度並避免影響他人，若發生傷人與自傷等違法脫序行為，將斷送自身美好前途，遇有任何不法情事，警方必定會以強制力介入，適時管束與逮捕，並依法辦理，請民眾切勿以身試法。（編輯：孫唯容）