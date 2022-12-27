宋逸民教會逼奉獻？女星逆風主動給：媽媽說添香油錢

女星羅巧倫演出民視8點檔《市井豪門》，飾演偷吃閨密老公的李秋月，小三下場悽慘，戲裡意外落水「領便當」，最近戲分殺青，眾人送花歡送她，小甜甜（張可昀）也在其中，不過，這場教會之亂裡兩人不同調，羅巧倫今（27）日發文力挺宋逸民，坦言自願奉獻捐錢，還是媽媽提醒她這一點，「就像去廟裡添香油錢」。
記者江芷稜/綜合報導
羅巧倫說，2個月前受邀去教會，組長則是同經紀公司的林道遠，開始每天禱告的日子裡，覺得內心得到了很大的平安，11月底到12月中工作比較忙碌，缺席教會活動，組長都會默默關心，自己去台中手術時，小組教友們都會貼心為她禱告，感受非常溫暖。
她強調，不懂基督徒每月奉獻的慣例，還是媽媽提醒主動給錢，「媽媽說就像去廟裡添香油錢一樣，我的媽媽很可愛，她說如果這個信仰讓我平安，我就要乖乖地跟著耶穌，所以奉獻這件事情是我主動問道遠的」，並非如外所說被強迫捐款。
羅巧倫也曝光宋逸民夫婦私下暖舉，身邊熟人經歷低潮時，在教會獲得陪伴，撐過一段很辛苦的日子，還有一位同事幾年前罹患癌症，進入加護病房治療，她和李亮瑾那陣子常去探望對方，告知陳宇風此事後，隔天宋逸民就到加護病房替同事禱告。她發文逆風挺宋逸民，教友吳東諺、林道遠感謝她雪中送炭，羅巧倫回覆：「應該的，本來就是要說實話。」