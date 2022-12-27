台日「松山對飛」確定「這天」首航 訪北投溫泉姐妹湯
哈日遊客最期待的台灣、日本「松山機場對飛」夢想實現！12月21日日本愛媛縣松山機場與台北松山機場宣布「有望能在2023年2月重新啟航」，消息釋出就讓大批旅客期待不已。雄獅旅遊今（27）日搶先宣布明年2/4首航愛媛松山機場，帶旅客玩5天4夜，走遍「北投溫泉姐妹湯」道後溫泉、金刀比羅宮、四萬十川等四國著名景點，包機將由長榮航空A321-200客機執飛，2月4日去程10:45自台北松山機場起飛，14:00抵達愛媛松山機場；8日回程15:00自愛媛松山機場起飛，16:50抵達台北松山機場。
記者汪睿琦/綜合報導
雄獅旅遊表示，松山市是四國愛媛縣最大的城市，也是日本著名的「溫泉和文學之城」，市內擁有具3千年歷史的道後溫泉、松山城、坂上之雲博物館等，皆是日本重要的觀光文化資源，台北市與松山市除了簽署友好交流協定，道後溫泉也與北投溫泉締結姊妹溫泉，台日愛好泡湯的旅客從此多了多種選擇。
正因如此，旅客在雄獅旅遊站上針對愛媛縣行程詢問度相當高，藉此包機可規劃豐富且多元的旅遊商品，推出「四國松山草莓砂金桂濱鐵道5日」，搭乘纜車直達松山城天守閣，到日本三大銅礦山之一的別子銅山體驗掏金，還可以前往龜老山展望公園，站在日本建築大師隈研吾設計的全景瞭望台上，俯瞰來島海峽大橋及瀨戶內海的美麗景緻，每人33,900元起。
另外「四國松山四萬十川溫泉5日」則安排日本百選秘境之一四萬十川搭乘特色船型屋，以及讚歧烏龍麵、土佐炙燒鰹魚雙DIY體驗，每人33,900元起；「四國松山小豆島百選溫泉5日」保證入住兩晚溫泉飯店，走訪父母之濱欣賞日本夕陽百選之一的美景，特別安排瀨戶內海渡輪進行小豆島跳島之旅，每人35,900元起。
不只雄獅旅遊，可樂旅遊也搶攻明年2月衝日本賞櫻潮，主打搶「東京河津櫻頭香團」，帶旅客搶看全東京最早花季。可樂旅遊集結冬雪體驗、春櫻漫舞的「雙花祭、雙纜車」精華，除春天必訪的櫻花外，搭配梅花品種獨冠全球的熱海梅園梅花祭，看盡花花世界的美。搭上情人最愛的富士山纜車眺望河口湖畔、乘大室山纜車欣賞伊豆火山地形，並安排富士山YETI滑雪場的滑雪盆體驗，感受速度快感，一次暢遊冬、春兩季！關東河津櫻花祭2/1-2/28粉嫩開跑，不只帶你看遍櫻花，還有鮮美螃蟹buffet任你吃，旅客有機會入住富士松園，在觀山湖景簇擁的浴場放鬆泡湯，好不放鬆！