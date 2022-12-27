10縣市低溫特報！回暖只有今天 明起變冷「3區」防大雨
今（27）日寒流影響持續減弱，白天太陽升起後氣溫也慢慢回升，不過受到輻射冷卻影響，今晨在西半部地區仍有不少攝氏6度以下的低溫，中央氣象局持續針對10個縣市發布「低溫特報」。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮表示，今日到明（28）日氣溫逐漸回升，但明日下午起至下週日（1/1）受到東北季風影響，北部、東半部地區偶爾有雨，下週一至週四（1/2~1/5）將有另一波冷空氣逐漸南下，目前模擬的強度偏弱，實際情況還要觀察。
記者張志浩/綜合報導
今晚至明晨輻射冷卻影響，台灣西半部地區及南投氣溫明顯偏低，新竹至高雄、南投地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，警戒範圍：新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市。
根據中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄中指出，歐洲模式模擬顯示，今、明兩天氣溫升，西晴、東偶局部短暫雨；西半部白天舒適、早晚冷，日夜溫差大仍應注意。今日各地區平地氣溫，北部攝氏10~22度，中部攝氏7~25度，南部攝氏7~26度，東部攝氏10~25度。
吳德榮指出，明日下午起至下週日，受東北季風影響，北、東偶雨，氣象局則強調明日基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有雨，並有局部大雨發生的機率，新竹以南晴朗穩定；無冷空氣，北台因雲多而稍涼，中南部舒適微熱、早晚涼。週末（12/31、1/1）氣溫微升；不過跨年迎曙光的活動，迎風面因爲雲量較多、且偶有局部短暫雨的機率，整體環境並不理想。