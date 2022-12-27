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兵役延長一年！王鴻薇：兵兇戰危時不要把責任歸給役男

▲王鴻薇今日赴長春市場掃街拜票。（圖／記者朱永強攝，2022.12.27）
▲王鴻薇今日赴長春市場掃街拜票。（圖／記者朱永強攝，2022.12.27）

記者余祥、陳威叡／台北報導

台北市第三選區立委補選候選人王鴻薇今（27）日赴長春市場掃街拜票，有關總統蔡英文今日將親上火線召開記者會，對外宣布兵役延長，王鴻薇說，政府應該充分對外說明，在兵役延長後，役男可以受到怎樣的訓練？身為母親，他也認為，在兵兇戰危下，不要把責任推給役男。

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王鴻薇說，按照兵役法，兵役延長一年，行政院本就可以用行政命令執行，而這件事討論這麼久，應該趕快定案，總統700多天沒有開記者會，這次一定要充分對外說清楚，在兵役延長後，役男可以受到怎樣的訓練？民進黨抗中保台下，台海緊張情勢，不該讓役男及家人擔心受怕，身為母親，他更關心，在台海緊張情勢下，不要把責任推給役男。

民進黨立委補選候選人吳怡農早上在路口拜票。針對蔡英文總統下午將公布的役期延長方案，吳怡農受訪表示，他進國會後會全力監督，一定要求國防部盡全力確保每位役男都能平安回家，更重要的是，不希望役男在軍中的任何一刻是浪費時間、浪費生命。

吳怡農說，國家安全需要正規部隊、後備部隊、義務役、需要全民一起來努力，不管是18萬上下的正規部隊、志願役國軍，還是義務性質的一般人民，不管是否成立國土防衛部隊，重點是更多人參與，除了前線陸海空軍，更需要每個社區都有人、有能力、有意願、有訓練、有裝備、有組織，一起維護家園，目的只有一個，就是維持和平、顧好生活方式。

至於總統睽違700多天親上火線開記者會，王鴻薇說，總統本就應該到第一線說明，是基本該做的事，而非對人民的恩准。

對手吳怡農自詡國防專業，但其中一張形象照，卻被生存玩家揪出吳怡農瞄準鏡裝反，被譏作戰常識不足。王鴻薇說，國防的事情很嚴肅，不是只是拍拍照，就可以假裝自己是國防專家，吳怡農也應該回應，是否作秀做過頭。

有關吳怡農攻擊葉林傳黑道背景，是否會影響選情？王鴻薇說，葉林傳是中山大同議員，是經民主程序選出的議員，在副議長選舉時，葉林傳不但得到全數國民黨支持，還有其他政黨議員的支持，因此，奉勸吳怡農陣營不要用這件事模糊焦點，葉林傳沒有前科，怎可以誣指他為黑道？無論做議員或副議長都是經民主程序產生，不要污辱選民智慧，也不要污辱議員智慧。

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