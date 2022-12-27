兵役延長一年！王鴻薇：兵兇戰危時不要把責任歸給役男

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民進黨立委補選候選人吳怡農早上在路口拜票。針對蔡英文總統下午將公布的役期延長方案，吳怡農受訪表示，他進國會後會全力監督，一定要求國防部盡全力確保每位役男都能平安回家，更重要的是，不希望役男在軍中的任何一刻是浪費時間、浪費生命。
吳怡農說，國家安全需要正規部隊、後備部隊、義務役、需要全民一起來努力，不管是18萬上下的正規部隊、志願役國軍，還是義務性質的一般人民，不管是否成立國土防衛部隊，重點是更多人參與，除了前線陸海空軍，更需要每個社區都有人、有能力、有意願、有訓練、有裝備、有組織，一起維護家園，目的只有一個，就是維持和平、顧好生活方式。
至於總統睽違700多天親上火線開記者會，王鴻薇說，總統本就應該到第一線說明，是基本該做的事，而非對人民的恩准。
對手吳怡農自詡國防專業，但其中一張形象照，卻被生存玩家揪出吳怡農瞄準鏡裝反，被譏作戰常識不足。王鴻薇說，國防的事情很嚴肅，不是只是拍拍照，就可以假裝自己是國防專家，吳怡農也應該回應，是否作秀做過頭。
有關吳怡農攻擊葉林傳黑道背景，是否會影響選情？王鴻薇說，葉林傳是中山大同議員，是經民主程序選出的議員，在副議長選舉時，葉林傳不但得到全數國民黨支持，還有其他政黨議員的支持，因此，奉勸吳怡農陣營不要用這件事模糊焦點，葉林傳沒有前科，怎可以誣指他為黑道？無論做議員或副議長都是經民主程序產生，不要污辱選民智慧，也不要污辱議員智慧。