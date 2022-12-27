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內政部明年1月1日起　試辦不動產產權免費線上查驗

▲內政部今發布新聞稿表示，明年1月1日起民眾向地政事務所申辦買賣等不動產登記後，除核發紙本權狀外，也可取得電子產權憑證，未來可線上免費查驗。（圖／內政部提供）
▲內政部今發布新聞稿表示，明年1月1日起民眾向地政事務所申辦買賣等不動產登記後，除核發紙本權狀外，也可取得電子產權憑證，未來可線上免費查驗。（圖／內政部提供）

記者翁子竣／台北報導

內政部今（27）日發布新聞稿，宣布試辦不動產產權查驗新管道。內政部表示，自明年1月1日起，民眾向地政事務所申辦買賣等不動產登記後，除核發紙本權狀外，也可取得電子產權憑證，未來就可線上免費查驗不動產產權，有效降低攜帶紙本權狀遺失的風險，安全、快速又方便。

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內政部指出，「電子產權憑證」應用區塊鏈技術，資料不會輕易被竄改。明年元旦後辦理不動產登記的民眾，可用自然人憑證、工商憑證或行動自然人憑證APP驗證登入「電子產權憑證系統」入口網，選擇系統上線後取得權狀的不動產，再選擇是否揭露姓名及統一編號等個資後，即可產製電子產權憑證，每次產製效期3天，逾期可重新產製。

針對不動產產權線上查驗，內政部表示，所有權人只要提供具有QRCODE的電子產權憑證圖檔或驗證碼，讓有查驗需求的承租人、銀行或地政士等，直接掃描QRCODE或至「電子產權憑證系統」查驗專區輸入驗證碼，即可免費快速驗證電子產權憑證的有效性。

內政部也提醒民眾，於產製及查驗電子產權憑證時，應認明連結入口網址。內政部應強調，電子產權憑證並非取代紙本權狀，登記完成後地政事務所還是會核發紙本權狀，歡迎明年元旦後辦理不動產登記的民眾，上線體驗。

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