促政府還稅於民 國民黨團建議：月薪3萬以下每人發3萬
國民黨北市立委補選候選人王鴻薇日前拋出「還稅於民」政見，促政府應將超收稅金還給納稅人。消息一出，包括民進黨立委何欣純、何志偉及趙天麟等人接連呼應。對此，立法院國民黨團總召曾銘宗今（27）日則主張，考量萬物齊漲，而薪水卻負成長，他建議政府應對月薪3萬以下民眾，每人發送3萬，及針對低收入戶、中低收入戶，每戶發10萬元。
記者翁子竣／台北報導
針對民進黨立委也支持還稅於民，是否認為民進黨收稻尾？曾銘宗今受訪直言，民進黨本來就收稻尾，他們今年就開過類似記者會，不管開會或總質詢也好，都有委員提出。
曾銘宗表示，去年稅收超過4000億，今年預估超收4500億，政府負債預算數還有6.3兆，假設政府將超收稅收，挪去還債他們也支持，「但沒有阿！一直增加阿！亂花錢阿！」曾銘宗說，前瞻基礎建設8400億，沒用在刀口上，防疫紓困預算也是8400億花完了，卻連個快篩還要民眾用100元排隊去買，國外疫情高峰時則是免費發送。
曾銘宗強調，國民黨團建議要還稅於民，主張月薪3萬元以下民眾，每個人應發3萬元；去年平均薪資負成長，今年截至10月薪資還是負成長，國民黨團政府對薪水低於3萬元者，每人發送3萬元，並要求蔡政府對低收入戶、中低收入戶，每戶發10萬元。
曾銘宗指出，萬物齊漲、薪水負成長，低收入戶與中低收入戶快活不下去了，他呼籲蔡政府趕快醒過來，民進黨要跟進好的政策也歡迎，不過真的太慢了。