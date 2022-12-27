宋逸民急開禱告大會！2500萬豪宅新據點遭爆：教友捐獻的
藝人宋逸民創立「藝起發光」教會近期備受爭議，女星小甜甜（張可昀）確定退出該教會，許多曾是教徒的藝人發聲力挺小甜甜。據了解，有傳言指出，面對近期風波，宋逸民昨晚緊急召開禱告大會，聚會的地點不在教會原址，而新據點是位在景美夜市附近的豪宅，臨近捷運站，地段相當不錯，該處據點也遭爆是由教友所捐獻的。
編輯中心/綜合報導
小甜甜日前原定參與演出，由「藝起發光教會」所製作的新戲《幸福宅一起》，不料在記者會的過程中，疑似因為回答與女星愷樂相關問題，惹怒該戲製作人宋逸民，兩人不僅發生衝突，宋逸民更直指小甜甜「私生活有狀況」才慘遭換角，小甜甜因此退出教會。
不料風波越演越烈，不少曾是教友的藝人站出來發聲，爆料教會要求成員都需要捐款，甚至要求貸款捐獻，而身為牧師的宋逸民更是會時刻監控教友的發言、臉書發文等。
根據《壹蘋新聞網》報導，面對輿論延燒多日，宋逸民和陳維齡昨晚緊急召開「禱告大會」，為了近期爭議來好好安撫教會內的教友，且聚會地點不在原先「藝起發光」協會的原址。
該消息人士指出，新的據點是一處豪宅，進入需要通過層層關卡，外頭也沒有貼上任何「藝起發光」的字樣，且該豪宅是由「信徒捐獻的」，一坪要價84.3萬，若以最低30坪來算，至少超過2529萬起跳。
而昨晚宋逸民也發出聲明，引用經文出埃及記14:14，「耶和華必為你們爭戰，你們只管靜默，不要作聲。」包含主播鄭亦真、藝人白家綺、林道遠、林采薇等，都留言力挺自家教會。（編輯：孫唯容）