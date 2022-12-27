光陽Ionex超拼2000座換電站達標！喊話2024年當電車龍頭
電動車市場逐年擴大，光陽旗下電動車品牌Ionex從2021年3月發表Ionex 3.0以來，短短不到2年時間「電力全開」，今(27)日宣布達標2,000座換電站的佈建目標，以每天2.5站的速度積極擴張；同時與「新竹物流」策略聯盟，並在會中光陽集團董事長柯勝峯直接喊話，要在2024年成為「台灣電動機車龍頭品牌」。
記者周淑萍/綜合報導
Ionex 光陽電動車積極搶攻市場，今年「全面佈局」發表會中以4大車系6新款式震撼電動機車市場，銷售也突破自身新高，11月市佔率達到11.7%創歷史新高，12月最新戰報迄今1,222台，總市場6,596台，Ionex光陽電動車市佔率高達18.5%，有望在今年連續2個月拿下電動機車銷售第2名。此外，Ionex 也持續穩定成長，相較於去年成長率達120％。
自2021年3月發表Ionex 3.0以來，Ionex以驚人速度佈建全台換電網絡，首年站數即迅速達成908站，而後更以平均一天2.5站的超高效率，順利在2022年達成2,000站目標！先在人口集中的六都，佈建佔比為67%、占地寬廣的非六都區域則為33%。同時，Ionex深入民眾生活圈，將56%的換電站建置在台灣民眾最熟悉的機車行，也積極開通熱門景點路線。
光陽集團董事長柯勝峯於今 (27) 正式宣布2022年2,000座換電站的順利達成，目標於2023年底突破2,600座換電站。柯勝峯董事長更表示：「Ionex光陽電動車獲得眾多消費者的大力支持與廣泛好評，我們有信心持續大步向前，目標2024年成為台灣電動機車龍頭品牌。」
在邁入2023年之際，Ionex重磅宣佈全台第2,000座換電站座落於「新竹物流」，並進一步與新竹物流達成戰略結盟，積極納入Ionex 3.0電動機車於物流運輸網絡中，將配送的交通運具陸續替換為電動機車，有效落實減少碳排放、使企業永續經營的目標。
仰德集團副執行長謝漢章今(27)日出席活動更表示：「士林電機因應全球淨零碳排趨勢，特別成立『綠巨能』組織，全力搶攻綠色經濟市場，其中『綠能應用』更是發展重點；而新竹物流此次與Ionex的結盟合作，則是綠能運具應用到物流網絡的最佳體現。」