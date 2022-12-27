宋逸民2年前「升牧師」激動痛哭畫面曝！台下藝人也掉淚

與小甜甜同天受洗！依依錯愕家人受傷害　5聲明挺宋逸民

▲去年和小甜甜同一天受洗的依依（中），發5點聲明支持宋逸民夫婦。（圖／翻攝自藝起發光Facebook）
▲去年和小甜甜同一天受洗的依依（中），發5點聲明支持宋逸民夫婦。（圖／翻攝自藝起發光Facebook）

記者江芷稜/綜合報導

宋逸民牧師領導的「藝起發光」教會，擁有大批藝人支持，知名度相當高，小甜甜（張可昀）和女星雙胞胎依依去年8月同一天受洗，成為見證的教友，面對這一週來風波不斷延燒，依依卻和小甜甜立場不同，她發聲為宋逸民夫婦說話，表示從沒被強迫奉獻或發文，「新聞上報導的負面內容，一件都沒發生在我身上，所以看到新聞實在太錯愕，跟我認識的教會（藝起發光）怎麼完全不一樣！」

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▲加入藝起發光教會的依依（中），看到新聞相當錯愕。（圖／翻攝自藝起發光Facebook）
▲加入藝起發光教會的依依（中），看到新聞相當錯愕。（圖／翻攝自藝起發光Facebook）
「藝起發光」教會昨（26）日深夜發文，以聖經文字表示要靜默面對輿論，釣出一排藍勾勾支持，短短10分鐘就有許多教友發聲，包括林道遠、黃少谷、白家綺、陳宇風等人都為宋逸民說話，依依也表示看到新聞相當錯愕，不知道離開教會的人發生了什麼事，但她希望兩邊都不要受傷害，這些都是我們的家人，希望風波趕快平息。

▲依依否認新聞指控，表示從未強迫捐款。（圖／翻攝自藝起發光Facebook）
▲依依否認新聞指控，表示從未強迫捐款。（圖／翻攝自藝起發光Facebook）
她還列出5點聲明，包括「我是真的從沒看過牧師師母發過脾氣」、「我沒被逼發文」、「我沒被逼捐款、甚至被用神的名義逼奉獻」、「我是裡面演藝圈的小咖，但每個人都對我超親切」、「不論是已離開教會的人或是還在教會的人，我都一樣愛，因為牧師師母也是這樣教我們的」，完全否認外界指控的9大罪狀。

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