歐陽妮妮「性感比基尼」配瑞士美景！王子驚呼：我不敢看
藝人歐陽龍、傅娟的26歲大女兒歐陽妮妮是圈內知名「星二代」，擁有精緻五官、高䠷身材的她，在聖誕節當天曬出在瑞士拍攝的性感比基尼照，只見她半身泡在泳池中，身後就是無敵美景，也讓萬名網友狂讚，紛紛留言稱讚：「太美了」、「聖誕節快樂」。
娛樂中心／綜合報導
歐陽妮妮25日在臉書、IG發文，PO出多張美照，只見她將雙眼閉上，微微抬起頭，展現精緻側臉輪廓；她罕見秀出黑色比基尼辣照，在泳池內大方展現好身材，再加上被水沾濕的髮尾，性感程度爆表。而身後的瑞士絕美風景，更是讓人看了讚嘆不已。
她除了發出個人獨照，也曬出與媽媽傅娟的自拍合影；畫面中，水下隱約的好身材也讓人看了臉紅心跳、目不轉睛。她則在文內表示：「在聖誕節來跟大家分享！我跟媽媽真的超級喜歡的一家在瑞士的飯店，這家飯店我個人認為CP值超級高，建議要去住的人至少要住到兩天，才能拍到想要的照片跟享用飯店設施」。
她接著表示：「飯店裡的餐廳也好吃，媽媽說下次要帶妹妹再一起來。」最後，她也不忘祝粉絲們聖誕快樂，貼文一出，已有2.4萬人按讚，網友紛紛留言，「這張太漂漂了，聖誕快樂愛妮」、「聖誕節快樂」、「妮美，聖誕快樂」、「好棒的地方！聖誕快樂喔」、「風景超美，人更美」；就連藝人王子也回應：「畫面太美我不敢看」。（編輯：郭佩蓉）