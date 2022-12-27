美議員當選人認了學經歷不實：人人會誇大履歷

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桑托斯告訴WABC電台主持人卡齊瑪提迪斯（John Catsimatidis）：「我不是罪犯，在國內國外、在世界上任何地方，我都沒有犯過罪。」
「言歸正傳，我不是騙子，不是欺騙整個國家、捏造人設來競選國會議員的罪犯，我從政很久了，我的意思是說，很多人都認識我，知道我的為人，跟我打過交道。」
「我不是為這件事找藉口，倒也不是說這件事我沒錯，但很多人都曾誇大履歷，或是稍微換個角度寫。」
桑托斯也坦承，從未如履歷所載直接受雇於花旗（Citigroup）和高盛集團（Goldman Sachs），但確曾透過自己的公司向對方提供勞務；他告訴紐約郵報，此前稱受雇於對方是「用詞不當」。
他也坦言沒有大專學歷；而桑托斯先前聲稱自己畢業於紐約市立大學巴魯克學院（Baruch College）。
「我沒有從任何高等教育機構畢業，我為美化履歷感到難堪和抱歉．我們總會做些蠢事。」「若我因美化履歷而讓人失望，我真的很抱歉。」
「紐約時報」上週率先揭露桑托斯的個人簡介有所不實；CNN查證他的大學就學與受雇紀錄後，確認紐時報導為真。
CNN上週還披露桑托斯聲稱祖父母「倖存於納粹大屠殺」（Holocaust），是來自比利時的烏克蘭猶太難民。但CNN比對族譜網站、猶太難民紀錄等資料後，發現事實與桑托斯的說法頗有出入。
桑托斯今天告訴紐郵：「我從未自稱是猶太人，我信奉天主教，因為我從母親家庭那裡得知有猶太背景，所以我說我『大概是猶太人』。」
桑托斯認了學經歷不實後，CNN聯繫眾院共和黨高層和共和黨眾議院全國委員會（NRCC）。上週事情爆開後，眾院共和黨高層未發一語。目前共和黨的眾院少數黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）不願回答CNN所提問題。
桑托斯擊敗民主黨籍的齊默曼（Robert Zimmerman），贏得這席涵蓋部分長島（Long Island）與部分皇后區（Queens）的席次。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳亦偉）1111227