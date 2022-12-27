台南黑琵保育見成效 7隻傷癒黑琵七股野放高飛大自然

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黃偉哲表示，他要感謝台南市野鳥學會及相關單位保育志工參與N41~N4共7隻黑琵救援醫治及照顧，希望今天野放的7隻黑面琵鷺都健康快樂，也希望來台灣的黑面琵鷺越來越多，在黑面琵鷺的保育更成功。黃偉哲野放的黑面琵鷺活動力相當強，還沒有準備就緒就要飛出去，其中6隻一躍升空，另外1隻還停留現場逗留「走秀」一番，才飛出去，大家拍手叫好。
黃偉哲也特別指示農業局在七股頂山賞鳥亭、學甲濕地、四草保護區等處共設置10台固定式望眼鏡，今日也正式啟用。黃偉哲說，近年來因黑琵保育季活動強力宣傳，吸引許多遊客、觀光客及愛鳥人士來台南追逐、觀賞及記錄黑琵曼妙舞姿。特別是四草野生動物保護區、七股頂山賞鳥亭、學甲濕地生態園區及七股黑面琵鷺保護區等台南4大黑琵重要棲息地，以方便遊客清楚觀察黑琵。
農業局指出，今年第1隻來台度冬的黑面琵鷺，於9月10日飛抵七股黑面琵鷺保護區，隨著東北季風轉強，黑琵族群陸續飛來台南，展開牠們為期8個月的度冬生活，經過台江國家公園與台南市生態保育學會等單位鳥調顯示，目前在嘉義縣、台南市、高雄市累積已經有4,000多隻黑面琵鷺來台棲息。今年11月24日至28日間，陸續於七股區的頂山里發現5隻、三股里2隻癱軟無法飛行的黑面琵鷺，台灣黑面琵鷺保育學會、特有生物中心七股站、台南鳥會志工經下灘搶救，並護送至慈愛動物醫院救治。
農業局長李建裕表示，受傷的7隻黑琵，在慈愛動物醫院細心照料下，漸能覓食，為使其能適應野外環境，12月10日將這7隻黑琵送至特有生物研究保育中心進行後續照料及野外訓練，經10餘天觀察，獸醫師評估可進行野放，為利後續追蹤這7隻黑琵分別繫N41、N42、N43、N44、N45、N46及N47腳環，祝福7隻黑琵平安健康。
為避免黑面琵鷺感染肉毒桿菌發生死亡情形，農業局呼籲民眾若發現有黑面琵鷺個體出現活動力弱，無法飛翔甚至蹲坐地面、嘴巴微張、軟頸、翅膀下垂等情形請立即通知農業局〈聯絡電話06-6321731〉，縮短救援及救治時間，讓黑琵存活率相對提高，一起為黑面琵鷺保育努力。