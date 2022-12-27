台灣之光　11歲奪315面獎牌刷新金氏世界紀錄

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張廖萬堅表示，他是因為協助朋友電影公司找「武術小子」角色時，想到三年前即打破金氏世界紀錄的吳宗修，順利牽線介紹給導演朱延平，也圓了他想要拍電影的夢想，電影預計明年暑假上映。
張廖萬堅說，吳宗修自5歲開始習武，6歲3個月即取得人生第1面金牌，7歲10個月以158面金牌，創下「最小年紀最多金牌」的金氏世界紀錄，並在9歲10個月時打破自己的紀錄，獎牌累積至315面獎牌。目前還就讀光復國小音樂班，主修大提琴並成功考取該校資優社團。他3歲時太過好動，被醫生診斷出有躁動症，但吳宗修的爸爸非常有耐心，陪伴進而引導他去學習跆拳道與武術，後來在國際賽事上，發現他天份，也順利拿下一面又一面的金牌，甚至締造了金氏世界紀錄殊榮。
吳宗修表示，自己在7歲10個月第一次得到金氏世界紀錄認證後很開心，因為他做到很多人做不到的事，9歲10個月時又得到一次金氏世界紀錄認證，更開心因為打破自己的紀錄也打破以前所有人的紀錄。宗修曾在9歲時許下生日願望，一個是演出電影，一個是超越偶像李小龍，雖然超越李小龍很難但他不會放棄會繼續努力。而10歲時實現了當演員的願望，印象最深刻的是，吊鋼絲在空中倒立轉，從早到晚雖然很累但還是努力硬撐，留下最好看的畫面。
吳宗修的父親吳晉杰說，宗修從小好動，他也一直在身邊陪伴觀察，發現宗修從小喜歡看格鬥、拳擊、空手道等各種技擊運動，因此開始讓宗修接觸武術，並帶著宗修開始參與賽事，透過一場又一場的比賽，讓宗修去累積經驗並了解自己的興趣。
吳晉杰說，讀萬卷書不如行萬里路，從宗修幼稚園大班開始，就帶著他到台灣各地比賽，甚至到世界各地比賽，也讓宗修自己在比賽中、生活中學習，如何用英文在國外問路、買門票、訂房間與外國人交談，這些社會化的經驗，都是宗修在課堂上學習不到的。
另外，宗修小時候以中國武術為主，現在轉為實戰技擊，舉凡新極真空手道、泰拳、散打、巴柔、角力等，他7歲時已學會的拳路已經超過百種；除了學習武術修身養性，吳晉杰認為人格養成更為重要，因此宗修除了練習武術拳法及大提琴外，也會撥空帶著宗修參與各式公益活動，讓宗修從小學習付出。
吳宗修成功挑戰第二次金氏世界紀錄後，選在中秋節認證並將宗修的金牌組成「仔仔小子、文武雙全、旗開得勝、屢戰皆捷」16字。中秋節是最疼愛宗修的祖母過世的忌日，他希望將認證獻給祖母，賦予永久緬懷思念的意義。
市議員林祈烽說，吳宗修年紀小小，但得獎的獎牌疊起來卻比他還要高，從2017年3月開始參加比賽，至2021年09月為止，共獲得315面金牌，4年6個月的比賽時間，就獲得兩次金氏世界紀錄的殊榮與認證，是同齡的孩子中，拿到最多獎牌的人，非常厲害。而宗修的一身真功夫也讓他被朱延平導演相中參演電影<小子>擔任主角之一，包辦全片精彩的武打戲，電影也將在2023年的暑假上映，參演電影是宗修在9歲時許下的願望，因此希望大家也能進戲院為金牌功夫小子宗修的演員初體驗支持鼓勵。