科技農工技術落地中台灣　經部：創減碳增值就業三成效

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經濟部表示，每年支持科專預算投入農工科技的研發，用科技協助農民提高收成，及因應農業人口流失、氣候暖化等挑戰，例如此次展出的「智慧感測」技術讓洋桔梗單支花苞數增加至少50%，提高外銷產值，在「永續低碳」方面，耕種養殖系統排碳量占全球溫室氣體19％，減碳及創造碳匯是未來農業升級關鍵，此次展出農業剩餘物循環利用技術，可以幫助彰化二林地區葡萄農一年減少約5.6萬公噸碳排放量，相當於145座大安森林公園一整年的二氧化碳吸附量。
立法委員謝衣鳯指出，中台灣地區為台灣西部平原的起始地帶，也是台灣的農業重鎮，而近年農業面臨氣候變遷、收成不穩、人力缺工等挑戰， 身為彰化人很能體會在地農民的辛苦，因此期許中央與地方資源能夠好好鏈結，以科技加值，透過技術落地應用在中臺灣場域，不但增加農產值，創造新的就業機會，更實際降低農業碳排放量，帶動在地農漁牧業永續發展。
工研院副院長彭裕民提到，彰化縣二林鎮是全台種植釀酒葡萄及酒莊密度最高的地方，廢棄的葡萄藤蔓最令果農困擾，在經濟部與農委會的共同支持下，工研院與農試機關合作，將科技農工技術落地應用，透過二林鎮公所的協助打造了「生態資材數位預控生產設備」，讓在地酒莊能將廢棄的葡萄藤轉化為機能型生物炭及醋液，不僅減少碳排，天然的友善資材還可再用回葡萄園裡面進行驅蟲抗病並調整土壤體質，除此之外，團隊還整合了客製化葡萄成長所需的特定光譜發展成為智慧光源模組，在不用更換燈具下依照葡萄各生長階段需求來補光，讓果實大小接近，賣相變好，產值也提升10%。
除了在國產的優質智慧元件領域耕耘，工研院更以生物質材料結合微生物技術，將鳳梨葉、檸檬皮等剩餘農食資材開發如青貯飼料，除了完整發揮循環經濟，還具備取代進口飼料、減少運輸與碳排，與降低飼養成本的效用。
經濟部表示，透過跨部會共同推動的農工合作，讓環境永續技術能更接地氣的協助台灣農業的永續發展，並促動科技農業的再升級，智慧與生態材料科技的系統化整合，將有望進一步實現建構永續循環與淨零碳排的跨領域產業生態系目標！