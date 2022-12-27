因應2023義大跨年活動　仁武警規劃交通管制疏導

高市警局仁武分局因應轄內義大世界「2023紫耀義大 享樂好漾」跨年活動，與民眾一同迎接112年元旦曙光，仁武分局就今年義大世界999秒大型立體藝術煙火跨年活動，預計12月31日傍晚起，實施交通管制範圍包含澄觀路/水管路口、義大二路/水管路口、義大二路/學城路口、186甲線/嘉保路口、186甲線/高46線路口、186甲線大樹平安橋、水管路/仁林路口等7個管制點，並實施分階段分流交通管制措施。
記者郭凱杰／高雄報導
仁武分局預計在31日20時起停車場容納率達高峰即啟動第一階段「汽車」管制措施，禁止汽車進入，並預計於23時起啟動第二階段「全面」管制，禁止汽、機車進入。至於在散場管制方面，第一階段於元旦當(1)日0時起至1時止，僅開放「機車」離去，以汽車前往之用路人請耐心等候至第二階段1時起離去(僅第二停車場之汽車得提前於第一階段由186甲線右轉大樹方向離去。
同時，義大世界規劃接駁車，供入出城遊客免費搭乘。因應入場時段，於31日12時起在水管路三段「永達仁武分校」門口設立接駁點及「仁欣莊園」臨時停車場；另於18時起加開「安樂東街」臨時停車場及接駁點，便利遊客轉乘接駁車；散場時則可運用義守大學旁「戶外第一停車場」返回前兩處接駁點。
仁武分局呼籲，義大世界跨年活動當晚將有大量車流湧現，鼓勵民眾運用義大世界或仁武分局波麗士等網站資訊，預先熟悉有關跨年當日義大周邊交通管制及疏導措施，提前規劃出遊行程，並鼓勵民眾多多搭乘義大世界免費接駁車，提升出遊之便利性；另民眾如遇塞車，請耐心等候並聽從交通指揮，遵守交通規則，以有效紓解驟增車流，由警民一同維護交通順暢及用路平安。