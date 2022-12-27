不是叔叔！汪小菲女兒喊具俊曄「3字」 張蘭：要有禮貌
大S（徐熙媛）、汪小菲離婚後因生活費支付問題鬧得沸沸揚揚，汪小菲母親張蘭隨後也加入戰局，在直播帶貨時經常提及此事。昨（26）日在直播時，透露孫女小玥兒曾喊大S新婚老公具俊曄「大公牛」，她得知此事後還告誡孫女「要懂禮貌，要叫叔叔。」掀起熱議。
娛樂中心／綜合報導
大S前婆婆張蘭昨日突然在直播影片中談起孫女小玥兒，她當時帶著墨鏡，表示：「戴眼鏡就想聽我們家小玥兒。」這時旁邊助理也說，那天吃飯小玥兒用語音傳給汪小菲「爸爸愛你哦」、「爸爸我寫完作業了」等語音訊息，讓汪小菲聽完露出慈父笑容，張蘭也大讚：「真的啊？溫馨！嗯」。
張蘭接著說，他倆（大S、汪小菲）還沒有發生此事的時候，差不多是半年前，小玥兒曾喊具俊曄「大公牛」，張蘭得知後馬上告誡小孫女：「不能這麼說，得叫叔叔！」不過小玥兒似乎不願意，賭氣回奶奶「不行！不叫！」讓張蘭只好回：「得有點禮貌啊，叫叔叔！」豈料又被拒絕，也讓她直呼：「哦！原來孩子堅持不叫有道理」。
事實上，具俊曄曾被媒體問過：「大S的孩子會叫你爸爸嗎？」當時具俊曄回應：「我不會強迫孩子叫我爸爸，喜歡叫什麼就叫什麼。」讓許多網友認為具俊曄的EQ很高。（編輯：郭佩蓉）