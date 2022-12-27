謝京穎曾去宋逸民教會！揭小甜甜最新現況 沒看到她老公
謝京穎昨（26）日出席燒肉店剪綵，八點檔《市井豪門》同劇演員小甜甜（張可昀）出走宋逸民教會，爆出太魯閣事故假見證、十一奉獻等爭議，謝京穎因為和教會裡的李又汝、白家綺熟識，受訪表示曾多次受邀去教會，「我沒有付過錢，大家非常大方歡迎我，我們一起禱告、一起感受溫暖，雞毛蒜皮小事都可以分享。」
記者羅凌筠/台北報導
至於小甜甜遭教會聲明爆料「私生活有極大狀況」，和老公疑似分居婚變，謝京穎說和小甜甜在劇裡不同支線，只會在化妝間相遇，私底下不太會聊天，也不知道小甜甜發生什麼事，不過劇組聖誕節辦交換禮物，小甜甜有到劇組和大家一起抽獎，「一切都非常好」。
謝京穎一身粉色洋裝亮麗現身，她透露自己是肉食控，曾經24小時快閃日本只為了吃燒肉，她說剛好疫情無法出國，圈內好友推薦這間燒肉店，有桌邊服務，而且吃一道菜、換一張網，讓人吃得很安心，不用出國就可以吃到日本燒肉的質感，真的很幸福。
謝京穎分享其實演藝圈很高壓，所以只能靠吃跟旅行來宣洩。自己也為了吃泰國芒果飯也飛泰國，還有為了吃北京小龍蝦特別飛到北京一日來回，也是劇組的美食達人，只要有什麼好吃的，問她就知道。