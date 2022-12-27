3款藥品不合規！糖尿病1用藥含不純物　急回收120萬顆

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這個藥品主成分為Sitagliptin（as monohydrate phosphate salt），主要用於第二型糖尿病。
食藥署藥品組科長洪國登接受媒體聯訪表示，這個藥品由國外藥廠統一製造後分裝至各國，約一、兩週前，同一母批的藥品在新加坡曾發生回收事件，原因是含有亞硝胺類不純物，過去幾年發現在動物上有致癌性，但人類部分不太清楚，因此決定回收共3批、120萬顆。
洪國登指出，這個藥品單方製劑市占率100%，年度用量2700萬顆，但糖尿病藥物有其他選擇、同成分也有其他複方製劑，因此應不會造成缺藥問題。
此外，台裕化學製藥廠股份有限公司的「"台裕"樂心平膠囊30毫克 Lexinping Capsules 30mg "Tai Yu"」，主要用於憂鬱症，批號WD1304產品在進行持續安定性試驗時，發現溶離試驗不符合規格，恐影響藥效，將於民國112年1月14日前回收共1萬6000顆。
至於暉致醫藥股份有限公司的「適脈旺糖衣錠10毫克 SERMION TABLETS 10MG」，適應症為末梢血液循環，是在進行安定性試驗時，發現可預期的不純物含量偏離規格，將於112年1月19日前回收共1批、270萬顆。（編輯：張雅淨）1111227