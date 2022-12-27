恩恩案調查！監委列6大缺失　指揮中心：會持續檢討不足

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下午指揮中心回應，針對就醫規範彈性，指揮中心於2021年6月1日發布的「緊急救護指引」中已敘明，民眾自述為快篩陽或確診者，在請求派救護車送醫過程中，只要119確認其有意識不清、喘或呼吸困難、持續胸悶或胸痛等3條件的其中任一項條件，就由119通報最近的救護車出動，並非要等到聯絡完後送醫院才出動。
指揮中心強調，中央訂定的指引，地方也有權進行調整或微調，然而新北市政府所訂「必須衛生單位連繫才能派救護車」的規定，依照指揮中心指引，不適合用於有意識不清、喘或呼吸困難的患者。指揮中心尊重監察委員所提意見，也會持續檢討不足、精進流程。
指揮中心表示，1922專線主要提供「疫情通報與傳染病諮詢服務」，且疾管署已於111年6月30日經諮詢急診醫學會專家及參考內政部消防署相關救護應變指引後，調整精進作業流程。
另外，指揮中心指出，恩恩案家屬111年4月14日18時9分再次進線時，客服人員也請家屬持續撥打119或聯繫衛生局/所外，並告知如遭遇火災或危及生命安全等緊急狀況，可自行外出就醫。
指揮中心回應，有關監察委員糾正111年4月21日修正前「居家隔離通知書」範本的規範用語有欠明確，指揮中心已完成「居家隔離通知書」修正，明確增列「或需緊急外出就醫」，後續將會注意規範用語明確性。