漲價海嘯殺到光陽扛得住？柯勝峯話沒說死：現在沒定論
光陽力拼電動車市占率，今(27)日公布換電站達到2000座，2023年目標為2600座，光陽集團董事長柯勝峯更是直接喊話，要在2024年成為電動機車龍頭，但該怎麼做才能快速搶下市占？同時，面對萬物皆漲的時代，2023年光陽扛不扛得住成本壓力？柯勝峯表示，一直以來都面臨許多成本上漲的壓力，但要不要調整售價，還是要看市場狀況，他說：「要不要漲價現在並沒有一定的定論，但成本上漲這個絕對是有。」
記者周淑萍/綜合報導
光陽旗下電動車品牌Ionex從2021年三月發表Ionex 3.0以來，短短不到兩年時間Ionex光陽電動車市佔率高達18.5%。光陽集團董事長柯勝峯也直接放話，要在2年後的2024年讓光陽成為電動車第一品牌。柯勝峯表示台灣電動機車是非常先進，很多地方的電動車是電動自行車的等級，並非是電動機車，在之前的疫情期間很多海外拓展方案無法執行，在後疫情時代後，明年、後年應該都可以陸續落實，如果都能開發結果，其實就有蠻大的機會能在電動機車領域做到世界第一。
關於明年市場的看法，柯勝峯保守看待，他說，應該很少人會說明年景氣會變好，絕大多數人對於明年經濟應該是不看好，但明年與其用「不看好」，柯勝峯提到不一樣的地方是明年市場的「不確定性非常高」，不確定性來自多方面的因素，包含地緣、政治、資金，以及原物料上漲或短缺都有關連。
過去一般來說機車市場不見得會跟景氣走向，但在這樣子的不確定性以及經濟景氣不看好情況，柯勝峯認爲總市場還是會往下降，至於降多少就很難說，但是電動車的市佔比則是會提高，包括光陽打開品牌知名度，加上政府對於整個電動機車的支持態度其實都是非常一貫，隨着我們整個消費市場對於電動汽車的接受度，年輕的族群進入了可以購車的階段，電動佔比會繼續往上走。
除了分享對於明年的看法，問及「漲價」議題，柯勝峯表示，漲價議題已經持續一段時間，他也不否認一直以來都面臨了許多成本上漲的壓力，但光陽要不要調整售價，還是要看「市場競爭狀況」跟「企業策略運用」等方方面面來決策，他說：「漲價現在並沒有一定的定論，但成本上漲這個絕對是有。」沒有把話說死，漲不漲，依舊是個未知數。