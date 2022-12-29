今日最聚焦／易經專家看2023國運　體制改變、經濟不悲觀

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另外，2023年從三元風水來看，也是從八艮土運到九離火運，2023年是土運最後一年，換句話說2023是一個起手式，馬上進入火運，火運是什麼？火運就是代表所有體制改變或系統改變所有都會改變。
明年還有另一個最特殊的地方，陶文表示，癸卯兔年為文昌太歲年，在這一年當中九星風水的文昌星進入主導宮位，2022年是文昌星九星歸位年，所以是回到一個原點，但2023年則是重新出發，並由文昌星來主導，而且是癸卯兔年文昌星與九星風水文昌星兩個結合在一起，因此，明年也叫雙文昌年，上次出現是在1723年，換句話那個就是雍正元年，所以現在開始如果把今年運氣做得好，風水布局得好，也可創造自己的擁正王朝。
如果就國運來看，陶文認為，2023年這一年應會重新開始，因為冥王星的轉移，換句話說很多勢力會出現轉移，如果說想扭轉自己商務相關人事，不用急著押寶，因為很多的情形會變，因為這就是一個轉變年、機會年。
在經濟部分，很多人都不是很看好2023年，但陶文表示，他占到的卦象卻不是那麼悲觀，因為整個國際卦象是占山水蒙，蒙就是一個啟蒙、冒出來萌芽的意思，換句話說，反而看好2023年財富重新分配，如果說有在投資股票，不要太擔心，2023年反而是危機入市年，當然在這一年當中，最好策略是股債各半，尤其可能在上半年債會比較好，因為冥王星的關係，冥王星都代表債市，因為冥王星到了寶瓶座，寶瓶座代表高科技所以高科技會開始有很大的轉型。
至於地緣政治及兩岸關係，陶文說，地緣政治基本上是沒有辦法馬上就很快得到一個很好的答案及縮減，但因冥王星過宮，強者不見得還能繼續那麼強，而兩岸關係，在在這1年不到2年之間會比較平和，強國會靜觀其變等待後續發展，因此，2023年會是一個相對較平靜的年。