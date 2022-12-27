巷仔內／三年清零如夢　中國「躺平解封」拖全球入魔境

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由於中國整體疫情處於快速發展階段，單日新增感染速度不斷加快，12月份以來，累計感染率有可能達到30%，而1月份藉著春節人口流動，就會有超過一半的人感染。
雖然說各國在解封時，總免不了迎來新一波疫情高峰，但中國說開放就開放，沒有任何配套措施，醫療量能沒有提升，基礎藥物也沒有儲備增產，也未能及時控管，引起民怨四起。有民眾更在微博上痛罵「又不是沒有作業可抄，解封帶來的高峰感染誰會預想不到呢？」
在中國快速解封之下，許多一線城市如北京、重慶等地紛紛淪為重災區，面對急速升溫的疫情，民眾恐慌搶購藥物，當地藥局買不到藥，就想盡辦法請異地親友幫忙購買，讓這股搶藥潮在各地蔓延，更連帶燒向其他國家，台灣、新加坡、馬來西亞、日本、韓國都深受影響。
在疫情延燒之時，還有不肖業者、商人趁亂謀財。中國明明是退燒藥布洛芬的生產大國，佔全球產能三分之一，現在中國卻是一藥難求。在監管部門突擊檢查之下，才發現有藥局囤貨，甚至拆賣，但價格賣的已經高出原始售價的將近19倍。
曾有說法指出，雖然中國前幾年經濟狀態起飛，但在缺乏著「普遍信任」的狀態下，中國民眾必須花大把鈔票，確保自己買到真藥、接種到真的疫苗。在現在疫情延燒的狀況下，就傳出有整盒賣的退燒藥被人「挖洞偷走」，類似事件層出不窮，更加體現這個說法的真實性。
不僅藥物被哄抬價格，《自由亞洲電台》披露，北京各個殯儀館全都爆滿，火葬場「全天候運轉」，在當地等候火化要等上一個月，但繳交三萬人民幣的「插隊費」，則可以在3至5天內火化遺體。
現在還有疫苗仲介商推出疫苗旅遊團，幫忙安排中國民眾到港澳接種BNT疫苗。接種費加上仲介費算下來，至少必須支付8340元才能接種到一劑BNT疫苗。但中國明明有著「大國研發」的國藥、科興等疫苗，為何民眾寧可花大錢，也要到港澳接種呢？其實仍有不少人坦言「無法相信國產疫苗效力」、「對外國製造的mRNA疫苗比較有信心」，想要用安全可靠的疫苗保護自己。
儘管中國總體疫苗接種率很高，但接種加強劑的水平較低，另外還有數據證明，中國國產疫苗的效力不如西方製造的mRNA疫苗，加上許多中國民眾是在一年多前接種疫苗，免疫力已經逐漸減弱。過去中國可說是靠著滴水不漏的封城以及全民核酸，才讓製造出了疫情緩和的假象。
長期封城使得產業供應鏈停擺，重創經濟之餘，還得為隔離染疫患者多出一筆開銷，讓中國基本經濟面支撐不住。中國媒體報導稱，2022年是中國40年來最困難的財政年度，包括上海等經濟大城都是赤字，整體經濟狀況已經到了捉襟見肘的地步。網路上甚至還有「中國現今疫情肆虐，是習近平和共產黨在解封後故意讓疫情失控，使得中國領養老金的老人們，經歷一次大規模的殘酷的死亡，以拯救中國瀕臨破產的養老金系統。」這樣的傳聞四處流竄。
相較於民間、經濟面體現出來的恐慌、不信任，中國當局似乎還是想要貫徹「大國不能輸」的政治理念，就連美國、德國紛紛提出協助中國，寄送BNT疫苗渡過疫情，仍被中國以「能滿足總體需求」軟釘子砸臉。而先前世界衛生組織（WHO）就稱自中國7日取消清零政策以來，已經連續2週未收到中國提供的染疫住院數據，部分公衛專家質疑中國是否刻意隱匿疫情，同時也憂心，在不清楚中國境內疫情狀況之下，隨著疫情迎來高峰，很可能出現新的變異株，最後影響全世界。
如今中國將「新型冠狀病毒肺炎」（簡稱「新冠肺炎」）改稱為「新型冠狀病毒感染」，更取消入境後全員核酸檢測及集中隔離，不少中國民眾期待出國旅遊，出國簽證及機票搜索量立刻暴增10倍及8.5倍。但是中國仍籠罩在疫情陰影之下，更不能確定新冠病毒株經過上海等地封城後，是否有被「煉蠱淬煉」成新型變異株，等著全世界的究竟是各國終於「脫離疫情」的時代，還是重返2020年春天，那個各國邊界緊閉的夢魘。