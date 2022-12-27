小學生也能成為森林英雄　宮崎駿支援下的龍貓森林運動

我是廣告 請繼續往下閱讀
《龍貓》以日本第二次世界大戰後為背景，講述兩個女孩在日本的自然尚未被高度工業化與商業化破壞時，意外在森林遇到了友善鄉村與森林的守護者－龍貓，進而與龍貓相知相惜的溫馨故事。劇情還有探討日本的泛靈信仰、神道教的符號學、環境保護的概念，以及盡情展現鄉村生活美好的一面。故事中有許多在森林裡會出現的天馬行空的現象，然而也只有女孩們才會看見，意味著唯有天真無邪的人們，才可以理解與感受到大自然的奧妙。
果然電影推出後，立刻引發許多人的鄉愁。移居到都市的人們開始回想起從前在鄉村與自然生活的童年回憶，也觸發了人們對於一昧追求經濟成長而造成的土地大量開發，進而形成環境遭到嚴重破壞的省思。人們開始意識到人與自然共存，所帶來的愉悅與踏實。鄉村寧靜休閒的生活，比起追逐金錢、紙醉金迷的都市生活更能帶來最真實的快樂。
因此當大家發現《龍貓》電影的經典場景－狹山丘陵，其實已面臨嚴重的環境破壞，未來更可能因土地開發而消失，因而讓民間開始恐慌，引發了一連串的保護山林運動，而這其中的重要角色，還是一群小學生。
龍貓的家，狹山丘陵的美麗與哀愁
《龍貓》的場景在埼玉縣「所澤市」境內的「狹山丘陵」，距離池袋約一個小時左右的車程，這是個橫跨東京都和埼玉縣東西約11公里、南北約4公里的廣泛丘陵地。這裡因為連綿起伏的山丘、谷地和濕地，形成了茂密森林。森林所涵養的豐沛水源又匯聚成兩座「狹山湖」和「多摩湖」，吸引不少野生動物在此駐留，形成豐富的自然生態。而人們自古以來，在山腳下所展開的田園生活，又讓這裡在四季變化的農忙活動中，形成自然與人共存的田園景觀。此外，狹山丘陵也陸續發現多處的歷史遺跡，這裡早在繩文時代就有祖先聚居，因而被視為珍貴的歷史資產。
然而，日本戰後的知識精英們，急欲從戰敗的恥辱中，藉由經濟發展重振民族自信心。因此1960年後期，在追逐經濟發展的驅動下，人口不斷往都市匯聚。為了解決都市的居住需求，開始大量修造住宅區，市郊就變成土地開發的對象。事實上，日本有許多像狹山丘陵這樣的地形，山谷往往會成為人們種植稻作的土地。但隨著都市化發展，鄉村的人口外移，這些農地因而閒置。
因此早在1970年代，財團開始想在此地進行土地開發、興建大型休閒樂園。再者，都市產生的大量垃圾，往往會被運到人煙罕至的市郊丟棄，使得美麗的山徑，到處可見都市的廢棄物，不只影響觀瞻，也污染了土地。因此當時就有人開始針對狹山丘陵，進行Biocultural保存運動，希望這邊的自然生態不要被過度開發。後來東京都政府，順應民意，開始積極採取雜木林的保護措施，避免狹山丘陵被過度開發。
然而，埼玉縣的狹山丘陵就沒那麼好運，仍陸續面臨大規模的開發。自1980年開始，大型開發計畫陸續進駐。例如西武財團大量收購森林地，計畫做猶如度假村的住宅區；早稻田大學要在此地做校園的擴建計畫，還有作為和幸森林（埼玉綠森林博物館）的保護地區；甚至有砍伐森林作為墓園的開發案等等。此外，也有諸如大型建材放置所、廢棄砂石場這類的小型開發。
保護龍貓森林，帶動日本National Trust運動
宮崎駿當時因為狹山丘陵，帶給他豐沛的創作靈感，因而創作了《龍貓》，讓世人在感受到狹山丘陵的美麗之餘，也意識到這片森林即將不見。當時有一群小學生，原以為龍貓的家會永續存在，竟然會有消失的一天。為了阻止憾事，決定與當地居民展開所謂National Trust 的買地行動。
所謂National Trust即是向市民、公司進行募款或招募會員（繳交長年會費），利用這些資金來購得自然地景或歷史建築，藉此來保護這些棲息著珍貴動物的土地或者歷史資產。這個制度源自於工業革命後的英國，因為環境污染與土地開發而造成自然與文化資產被破壞，所發展出來的保護策略。而當時的保護龍貓森林運動，也就是想搶在土地被開發之前，取得土地管理權，讓這邊的森林與農田被保存下來。
一開始這項購地運動，被不少人認為是魯莽的行為。不過卻很快的獲得宮崎駿的關注與支持。他在1990年4月以「龍貓故鄉」為名，在以保護狹山丘陵的自然生態以及以此觀念為核心的目的下，成立了「龍貓的故鄉基金委員會」，並且號召有力人士，一起為這項運動做努力，果然就得到不少來自日本各界的捐款。自1990年成立到2013年3月31日為止，就收到高達416,982,655日圓（約新台幣1億2千4百多萬元）的捐款。這些捐款的目的，不只是為了購買土地來保護龍貓的家，也接受民眾捐地。
事實上，日本最早的National Trust運動是1964年的鎌倉，但是保護龍貓貓森林運動的成功，才是真正帶動日本「國民信託運動」的風潮。以『龍貓的故鄉基金委員會』來說，自從1991年8月用捐款買了第一塊「龍貓森林」後，已陸續買下39塊地。如今，不管是北海道的知床、和歌山縣的天神崎等等，約有五十多個團體也在發展這樣的運動。
不過目前龍貓森林運動仍面臨很大的挑戰。人為破壞所造成的滿山廢棄物、土地污染，需要的是龐大的百億費用來解決，龐大的費用還是需要得到政府的支持才行。再者，龍貓森林只佔了整個狹山丘陵的0.2%土地，許多開發計畫並未就此停滯，因此除了收購森林，還需要更多的志工一起加入維護與管理收購森林的行列。而事實上，透過這樣的保護運動，許多稀有動物也陸續出現在龍貓森林，為這項運動的前續性發展注入一劑強心針。
目前龍貓森林已成為著名的自然觀光景點，為了保護以及友善的管理龍貓森林，基金會舉辦了「龍貓森林漫步地圖」、「龍貓的家庭清潔」等等體驗活動與展覽，除了藉此讓民眾了解狹山丘陵的四季魅力，也是透過這些活動讓民眾能持續關注這項運動。
此外，龍貓森林境內有還有一個佔地九百坪的遺址，上面除了本館為一間超過一百年的古民住宅，遺址上還有倉庫、茶廠等。2004年被龍貓故鄉基金收購後，經過一番修繕整修，2011年以「龍貓的家」之名對外開放。2013年被指定為日本的有形文化財產。場館再現過去屋主在裡頭養蠶、繅絲、茶業的生活方式，可以讓民眾了解先民當時的生活風貌。此外，館內還有出售『龍貓基金商品』，收益作為保護森林與修繕維護之用。
綜合以上，也足以看出要維繫這樣的環保運動並不容易，要如何讓運動能夠永續發展，需要的不只是夢想與毅力，還需要更多的創新與經營管理的智慧，才能把這樣的想法代代相傳下去。這些經驗，都能成為台灣民間推廣National Trust的最佳借鏡。