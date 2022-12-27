博恩親揭「人生中少數的痛」　演出前喝威士忌當放鬆

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博恩提到最不擅長表演的環節就是跳舞，「跳舞真的是我人生當中少數的痛，我就是不會跳，就算訓練滿久的，還是會很放不開。」但說到唱歌，他覺得可能還有點概念，而被問到最想撕掉貼在身上的哪個標籤？他體悟到完全沒有辦法，舉例說明外界一直覺得他很矮，曾講過自己身高為169公分，但呱吉就會講168公分，賀瓏會在外面說他167 公分，甚至越傳越矮，還有聽說過166公分的版本，但是大家對事實已經不太在乎了，實際上他去做員工健康檢查時，量出來的身高是170.6公分，但就算公布他量出來是170.6公分，他保證大家的印象還是會停留在之前覺得的那個地方。
當提到《博恩夜夜秀》對於社會的影響力，博恩自豪表示在用詞上面，他看到超級明顯的改變，很多人都覺得「苗栗國」這個詞是他發明的，但卻不是，他指出在之前就有很多人在用，只是他將這個詞發揚光大，所以自從上了那一集之後，大家都會開始用「苗栗國」這個詞，不僅僅是「苗栗國」，當他們做《炎上BURN》節目之前，大家不會講「炎上」這個詞，只會說「被出征」3字，「結果節目一出來之後，現在所有人都在講『炎上』，而且把它當動詞使用。」認為這就是實質的社會影響力。
2022年即將結束，談到關於明年的新計畫，博恩自曝想做喜劇節的企畫，目的就是為了要「文化反殖民」，希望台灣北中南的人都可以前來共襄盛舉，若是海外也可以慕名飛過來一起表演，他就覺得是一場夢幻共演，他想讓沒有言論自由的人都能看到。
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