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博恩親揭「人生中少數的痛」　演出前喝威士忌當放鬆

▲博恩親揭人生中少數的痛。（圖／M'INT明潮提供）
▲博恩親揭人生中少數的痛。（圖／M'INT明潮提供）

記者侯家瑜/綜合報導

以《博恩夜夜秀》走紅的喜劇演員博恩，擁有台大雙學士高學歷，是台灣少數可以用英文說脫口秀的表演者，他近期接受《明潮》12月號雜誌專訪，暢談自己一路走來的心路歷程，他坦言雖然網友現在紛紛敲碗，期待《博恩夜夜秀》第四季的到來，但其實他在第一季時，就被罵到不行，讓他一度失去自信，他記得第一季被觀眾直指「怎麼這麼難笑、難看」，讓他深感尷尬，他也透露自信心最低落的時期，就是在讀建中三年，以及做《夜夜秀》第一季那年，「這4年撐過去就是你的，如果現在要送一點建議給建中時期的我，那就是不要失去自信。」

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每個演員演出前都有獨特的例行儀式，而博恩在上台表演前的儀式就是喝威士忌，他需要保持輕鬆狀態，不然若露出的氣息是緊張的，觀眾就會被感染到，「以前稿子很熟時，我就會喝酒，然後要喝到有點茫，這樣才會鬆，舞台狀態才會自然。」

▲博恩表演前的儀式就是喝威士忌。（圖／M'INT明潮提供）
▲博恩表演前的儀式就是喝威士忌。（圖／M'INT明潮提供）
博恩提到最不擅長表演的環節就是跳舞，「跳舞真的是我人生當中少數的痛，我就是不會跳，就算訓練滿久的，還是會很放不開。」但說到唱歌，他覺得可能還有點概念，而被問到最想撕掉貼在身上的哪個標籤？他體悟到完全沒有辦法，舉例說明外界一直覺得他很矮，曾講過自己身高為169公分，但呱吉就會講168公分，賀瓏會在外面說他167 公分，甚至越傳越矮，還有聽說過166公分的版本，但是大家對事實已經不太在乎了，實際上他去做員工健康檢查時，量出來的身高是170.6公分，但就算公布他量出來是170.6公分，他保證大家的印象還是會停留在之前覺得的那個地方。

當提到《博恩夜夜秀》對於社會的影響力，博恩自豪表示在用詞上面，他看到超級明顯的改變，很多人都覺得「苗栗國」這個詞是他發明的，但卻不是，他指出在之前就有很多人在用，只是他將這個詞發揚光大，所以自從上了那一集之後，大家都會開始用「苗栗國」這個詞，不僅僅是「苗栗國」，當他們做《炎上BURN》節目之前，大家不會講「炎上」這個詞，只會說「被出征」3字，「結果節目一出來之後，現在所有人都在講『炎上』，而且把它當動詞使用。」認為這就是實質的社會影響力。

▲博恩分享《夜夜秀》對社會的影響力。（圖／M'INT明潮提供）
▲博恩分享《夜夜秀》對社會的影響力。（圖／M'INT明潮提供）
2022年即將結束，談到關於明年的新計畫，博恩自曝想做喜劇節的企畫，目的就是為了要「文化反殖民」，希望台灣北中南的人都可以前來共襄盛舉，若是海外也可以慕名飛過來一起表演，他就覺得是一場夢幻共演，他想讓沒有言論自由的人都能看到。

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