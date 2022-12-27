全國機場首例 高雄航站舉辦醫師指導中級救護技術員訓練
高雄國際航空站為因應隨時可能發生的緊急救護需求，該站超前部署成為全台航空站首例聘請醫師指導機場消防隊員的到院前緊急救護技能醫的航空站，並於今(27)日辦結訓典禮，航空站主任傅耀南會中除感謝合作辦理單位大力協助辦理訓練，也強調，該站在歷經嚴格學習並通過各項考驗後計有40％完成中級救護技術員，大幅提升機場消防隊員的到院前緊急救護技能。
記者郭凱杰／高雄報導
高雄國際航空站中級救護訓練委由全台唯一設置「到院前救護中心」專責辦理緊急救護訓練且獲頒國家品質標章認證的東港安泰醫院（重度級急救責任醫院）主辦，結合大仁科技大學消防安全學士學位學程、高雄市立小港醫院共同辦理為期36天共計280小時的訓練。
傅耀南於會中除感謝合作辦理單位大力協助辦理訓練，並超前部署成為全台航空站首例聘請醫師指導，聘請東港安泰醫院急診醫學科主任盧毓宏及高雄市立小港醫院急診醫學科主任劉耀華，擔任高雄國際航空站緊急醫療指導醫師外，也將提升機場消防隊員的到院前緊急救護技能，強化法定及新興傳染病預防與控制。
東港安泰醫院蘇清泉榮譽院長致詞表示，中級救護技術員訓練課程除包含醫院急診室及消防隊實習，課程也包含空中救護及大量傷患與檢傷分類，法定及新興傳染病的通報、預防與控制，學員在歷經嚴格學習並通過各項考驗才取得以上證書，高雄國際航空站經過二梯次培訓，已完成中級救護技術員佔消防隊40％比例，更能確保旅客安全。
高雄國際航空站也指出，該站為南台灣國門，結合產官學界提升高雄國際機場救護能量，結訓成果辦理救護綜合情境演練，場面逼真，期為旅客提供更優質服務，提升第一線專業人員本職學能，因應未來報復性旅遊做好萬全準備。
今天的結訓典禮既有高雄國際航空站主任傅耀南、副主任孫翼中、航務組組長李聰文、消防隊隊長李建榮，東港安泰醫院榮譽院長蘇清泉、急診醫學科主任盧毓宏、管理部組長胡志偉，大仁科技大學消防安全學士學位學程副主任葉琮勤，高雄市立小港醫院副院長黃鵬如、急診科護理長楊純怡，屏東榮民總醫院急重症醫學部醫師周上琳等前往參加。