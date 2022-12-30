足球／「比利」之名從何而來？3率巴西世足奪冠成就功名

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比利的故事就像我們熟知的大多數巴西青年足球運動員一樣，他在聖保羅的一個貧民窟中長大，為了養家糊口而從很小的時候就開始工作賺錢。他的足球啟蒙來自於自己的父親Dondinho，後者很快就明白自己的兒子擁有成為偉大球員的天賦。
年僅10歲時，比利的潛力就已經被當地職業俱樂部看中，14歲就幫助Bauru Athletic Club青年隊贏得聖保羅州冠軍時。17歲時比利入選了巴西隊在1958年世界盃的陣容，雖然他前兩戰因膝傷缺陣，但在八強開始大放異彩，先是對威爾斯打進致勝球，四強對法國上演「帽子戲碼」，決賽對瑞典則是梅開二度，幫助球對登頂。
之後比利開啟了自己傳奇般的生涯，在1970年世界盃，他第3次帶領球隊拿下世足冠軍，並獲選為賽會最佳球員。至此，沒有人再爭論他「足壇之王」的稱號了。1971年，他從國家隊退役。
金氏世界紀錄目前以1279顆進球(一說是1283)將比利尊為足壇史上最佳射手——儘管其中有大約1/3是友誼賽中的進球，外界普遍在紀錄上認定為757球——千球里程碑紀錄，至今仍被認為是足壇中最偉大、且最難被打破的紀錄。
當時的足球運動員沒有像今天一樣擁有專業的醫療、健身和營養團隊的照顧， 比利如此長壽的日復一日為當時的足壇維持高水準的精彩演出，讓屬於他的傳奇故事變得更加傳奇。