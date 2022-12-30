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足球／「比利」之名從何而來？3率巴西世足奪冠成就功名

▲球王比利3度率領巴西在世界盃登頂，成就傳奇。（圖／美聯社／達志影像）
▲球王比利3度率領巴西在世界盃登頂，成就傳奇。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

本名Edson Arantes do Nascimento的比利(Pele)，在小時候因為總愛把自己喜歡的球星——當地俱樂部的傳奇門將「Bile」——的名字掛在嘴上，而被同伴起了這個有趣的綽號。這個字在希伯來語有奇蹟的意思，而半個世紀以來全球足球迷應該都會同意，這位巴西球王就是上帝賜予足球的奇蹟。

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不過，事實上比利本人並不喜歡這個暱稱，他更喜歡別人叫他父母給自己起的名字，也就是Edson——本來是以美國著名發明家Thomas Edison的名字來命名，但由於文書上的錯誤，因此變成Edson。

比利的故事就像我們熟知的大多數巴西青年足球運動員一樣，他在聖保羅的一個貧民窟中長大，為了養家糊口而從很小的時候就開始工作賺錢。他的足球啟蒙來自於自己的父親Dondinho，後者很快就明白自己的兒子擁有成為偉大球員的天賦。

年僅10歲時，比利的潛力就已經被當地職業俱樂部看中，14歲就幫助Bauru Athletic Club青年隊贏得聖保羅州冠軍時。17歲時比利入選了巴西隊在1958年世界盃的陣容，雖然他前兩戰因膝傷缺陣，但在八強開始大放異彩，先是對威爾斯打進致勝球，四強對法國上演「帽子戲碼」，決賽對瑞典則是梅開二度，幫助球對登頂。

之後比利開啟了自己傳奇般的生涯，在1970年世界盃，他第3次帶領球隊拿下世足冠軍，並獲選為賽會最佳球員。至此，沒有人再爭論他「足壇之王」的稱號了。1971年，他從國家隊退役。

金氏世界紀錄目前以1279顆進球(一說是1283)將比利尊為足壇史上最佳射手——儘管其中有大約1/3是友誼賽中的進球，外界普遍在紀錄上認定為757球——千球里程碑紀錄，至今仍被認為是足壇中最偉大、且最難被打破的紀錄。

當時的足球運動員沒有像今天一樣擁有專業的醫療、健身和營養團隊的照顧， 比利如此長壽的日復一日為當時的足壇維持高水準的精彩演出，讓屬於他的傳奇故事變得更加傳奇。

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