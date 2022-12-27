宣布兵役延長　蔡英文：無比困難的決定但無可避免

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蔡英文向國人說，和平不會從天而降，台灣在威權主義擴張第一線，更是全球民主防線最前線，要能備戰才能避戰、能戰才能止戰，越是團結台灣就越強壯、越安全，和平靠國防、國防靠全民。
蔡英文指出，全民國防兵力結構調整，將打造全民國防體系，包括主戰部隊、守備部隊、民防系統與後備部隊，主戰部隊以志願役人力為主，義務役具專業專長也可遴選加入，守備部隊人力組成則為義務役人力為主，由志願役擔任領導與訓練幹部，守備部隊常備化。
民防系統組成則是保安警察、地方政府、民防團體與替代役建構，最後後備系統則是退役志願役充實主戰部隊，退役義務役充實守備部隊，負責城鄉守備任務。
蔡英文坦言，這是無比困難的決定，身為三軍統帥，衡量國家安全，這是無可避免的責任，未來包括強化訓練內容，將增加新型武器訓練，入伍訓練實彈射擊也從86發增至160發，全役期不低於800發。
此外，蔡英文說，以義務役二兵為例，月薪達26307元，也將推動服役年資銜接勞退制度，推動修法讓義務役男年資可與勞退制度銜接，並研定彈性休業制度，與大專院校溝通研究，讓教育制度更有彈性的可行方案，使役男有效利用時間，順利接軌職涯，讓義務役這一年更有意義，讓國家更安全，這是台灣2千3百萬人共同目標。
最後蔡英文說，只要台灣夠強，就不會變戰場，在民主和獨裁間台灣堅信民主，在戰爭與和平間，台灣堅持和平。