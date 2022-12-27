少年出任務／土星「十指緊扣」甜炸！加碼水豐爆笑餵食秀
《NOWnews今日新聞》網路節目「少年出任務」近日推出聖誕派對特輯，由《原子少年》的土星陳水豐、唐立杰、呂植宇、劉新民和峻瑋一起玩遊戲，陪伴粉絲們歡度聖誕。在上集節目中，少年們玩了「神話手是你」、「超級動物接龍」和「重音節拍王」遊戲，在下集更十指緊扣「近距離」猜題，爆笑反應全曝光。
娛樂中心／綜合報導
有別於以往出外景，此次聖誕特輯土星回到棚內合體，讓五位少年備感溫馨。製作單位也特別在棚內設置《原子少年》數位場景；至於少年們最愛的𝗯𝗲𝗮𝗻𝗳𝘂𝗻!漫畫星，喜愛漫畫的你千萬別錯過，只要是你想看的漫畫通通「FUN」在這，最火爆的熱血戰鬥、愛情喜劇、恐怖驚悚作品，獨家原創漫畫週週更新，開啟閱讀任務、留言互動，打開beanfun! 追漫不停歇。
繼上集少年們玩的「神話手是你」、「超級動物接龍」和「重音節拍王」三個遊戲，在下集節目中，第四關遊戲名稱叫「零距離心電心」，進行團隊默契考驗，雙人比手畫腳，規則則是完成10支籤筒中的5支題目籤即可獲勝，遊戲中，唐立傑還自己加戲，不僅環抱劉新民，甚至十指交扣，使節目掀起高潮，而第四關也順利通過。
接著最後一關「揪抖..抖嘛得」，遊戲規則是一人手戴低周波，限時內須和隊友協力完成任務即可過關，由水豐戴著低周波，餵食隊友花生、布丁和水，也因為低周波的關係，使他的手不自覺抖動，也讓「水豐餵食秀」增添難度，無法好好控制右手，打翻整杯水、夾不起花生，也讓少年們全笑翻，直呼：「本集精華，一定要看到最後」。
最後，因為少年們成功完成任務，也獲得珍煮丹冬季限定療癒飲品「草莓米大福」和「莓桂雪沙」，想看更多更精彩的節目內容，就請持續鎖定《NOWnews今日新聞》YouTube官方頻道，搜尋「少年出任務」。（編輯：郭佩蓉）