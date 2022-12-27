監察院查恩恩案糾正新北府 卓冠廷：侯跟家屬道歉了嗎？
監察院今（27）日針對「恩恩罹患新冠肺炎緊急送醫案」召開記者會，提出調查報告並糾正衛福部及新北市政府，當初最早曝光案件與曝光消防局內部通聯記錄的新科新北市議員卓冠廷，稍早在臉書發文，以監察院糾正新聞稿重點，批評「這其實是新北市政府自己早該做好的行政報告」，直言中央有督導責任，但地方沒落實中央規定，要求新北市衛生局長陳潤秋、消防局長黃德清應該要自請處分，對於新北市長侯友宜則是反問他現在願意承認新北市政府有疏失，「要正式跟家屬道歉了嗎」？
記者吳嘉億／新北報導
卓冠廷臉書中提到幾個重點，在新北市政府部分，首先消防署早有「消防機關應變指引」，但新北市處理流程沒跟上，消防局衛生局電話轉來轉去，救護車就是等了81分鐘才出去；監察院明確指出，案發當下，新北的「防疫派遣中心」是「名過其實」，未有判斷輕重症而且能立即派遣指定醫院的功能，人員也訓練不足，有不能卸責的疏失；恩恩媽媽求救消防局，往來電話中有6通都在反覆確認個資，新北市行政效能不彰；新北市政府消防局、衛生局，雙方沒有有效的橫向聯繫機制，未能建置其他有效緊急聯繫管道，衛生局難辭其咎。
文中接著提到中央部分，指出衛福部疾管署「感染管制措施」沒有考量到兒童的特殊情況、「居家隔離通知書」範本應標明緊急外出「就醫」不罰，還有 1922沒有告知恩恩的父母「緊急出門不罰」訊息，沒發揮連繫衛生機關的處理功效，衛福部難辭督導不周的責任。
卓冠廷文章最後坦言，監察院的報告，只是替新北市做原本該做的行政調查報告，由監察院把行政單位之前不願意公開的事實，告知關心疫情、關心恩恩案的國人；糾正案出來了，但該負責的官員卻仍是不用負責，新北市政府的官員就可以繼續用打太極方式閃過所有質疑，強調自己是新北市議員，要求衛生局長陳潤秋、消防局長黃德清，應該自請處分，而侯友宜市長部分，反問他現在願意承認新北市政府有疏失，有正式跟家屬道歉了嗎？
新北市政府衛生局則是針對監察院今日發布提出糾正案，發布3點回應聲明，表示對於監察院提出糾正意見，衛生局虛心接受，持續改善；指出因這起事件讓感染新冠肺炎兒童緊急送醫治療得以被檢視討論，中央流行疫情指揮中心隨即開放確診民眾自行就醫規定及公告兒童病例警訊表徵，最後則是面對病毒變異及防疫政策不斷調整，所有醫護、警消、第一線防疫人員不眠不休、盡心盡力、全力以赴，會繼續努力、精進，希望各界能給第一線夥伴支持鼓勵。