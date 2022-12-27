台灣阿嬤打《英雄聯盟》都比你強！紅遍國外玩家都跪了
電競賽事激烈緊湊的節奏和場邊利益，不僅成為21世紀重要的商業活動，更是各國遊戲迷交流的一大管道，其中《LOL英雄聯盟》的各國賽事和世界大賽，總是能吸引全球目光，而近日在國外流傳一張「你阿嬤電動都玩得比你好」的迷因圖受到熱議，而圖中主角，正是台中弘光科技大學成立的「弘光尚青電競隊」，平均年齡達64歲，希望電競遊戲不只是年輕人專屬，且能在網路上與年輕人互動，達到活化腦力的幫助。
記者張志浩/綜合報導
來自新加坡的IG帳號SGAGSG近日分享一張銀髮族在電腦前認真玩遊戲的梗圖，並幽默寫下「你這魯蛇，連我阿嬤都打得比你好」，該梗圖發出後迅速受到過國網友討論，而圖中主角不是別人，正是來自台灣的「弘光尚青電競隊」隊員姜宜淑，日前她接受美聯社採訪更表示，自己每週會搭乘高鐵1小時到學校參加訓練班，1年前她幾乎不會用電腦，但現認為電競是學習新東西的機會。
據了解，弘光尚青電競隊由10名台灣銀髮族組成，平均年齡為64歲，最近在《LOL英雄聯盟》賽事中還對戰VTuber虛擬實況主，雖然最後敗北，但賽事仍引起外媒關注，成員們受訪都認為輸贏是其次，比賽過程和對手廝殺的樂趣才是最重要的享受。
也因為這起賽事，讓國外網友注意到這支來自台灣的銀髮艦隊，紛紛製作哽圖製造題，各國網友紛紛留言表示「希望這是我50年後和朋友的樣子」、「以後不能叫別人阿嬤出來打了」、「真希望我家人看到這些勇士後，能撇開對電競的負面印象」、「阿嬤們快學起來，孫子再打電動就把他打到懷疑人生。」
弘光科技大學是在今（2022）年7月成立弘光尚青電競隊，目前共有10名長輩參加，已經進行長達半年的集訓，據中央社報導，弘光科技大學多媒體遊戲發展與應用系主任黃建基表示，電競遊戲不只是年輕人專屬，任何年齡層皆可活耀在網路上，隊長李福鈞也說，「人都會老化，電競真的很適合年紀大的人，雖然我已經62歲，但是我還很年輕，面對比賽我很興奮。」