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胖子屬難孕族群 茂盛讓婚後胖30公斤她求子成功

▲32歲陳小姐婚後急胖，積極做人不成，茂盛跨科團隊在一年內讓她求子成功，今天開心抱子慶生。（圖／記者金武鳳攝，2022.12.27)
▲32歲陳小姐婚後急胖，積極做人不成，茂盛跨科團隊在一年內讓她求子成功，今天開心抱子慶生。（圖／記者金武鳳攝，2022.12.27)

記者金武鳯/台中報導

32歲陳小姐結婚2年，因工作壓力1年間胖了30公斤，積極求子未果。經茂盛醫院跨科醫療團隊診治，先控制血糖、半年減重10公斤、再接受試管療程後成功受孕。今天抱著剛滿月男寶寶開心慶生，並呼籲難受孕的胖子，只要配合醫師療程，成功求子不是夢。她已展開求2寶計畫，希望再生一個給大寶做伴。

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茂盛醫院家庭科呂昀珊醫師，根據國健署公布最新調查指出，台灣19歲至44歲育齡女性，平均體脂率達36.4%，超過3成是難孕的胖子。換句話說，3個育齡婦女就有1個是胖子，她們正是難孕族群，這個現象是嚴重的警訊，呼籲體重過重的求孕婦女正視此問題！

▲婚後胖30公斤陳小姐，一年多內求子成功，今天抱子在茂盛醫院慶生，院方送玩具衣服祝福小嬰兒健康長大。（圖／記者金武鳳攝，2022.12.27)）
▲婚後胖30公斤陳小姐，一年多內求子成功，今天抱子在茂盛醫院慶生，院方送玩具衣服祝福小嬰兒健康長大。（圖／記者金武鳳攝，2022.12.27)）
不孕症李俊逸醫師也以最近人工生殖報告說明，多種因素導致不孕的婦女超過32.2%，她們做試管的成功率極低，陳小姐正是這樣的個案。李醫師說，陳小姐診療發現因肥胖導致患有糖尿病，多囊性卵巢和子宮肌瘤，這些病症在求孕之前，若沒有先精準控制血糖和體重，並開刀摘取子宮肌瘤，那麼試管療程就會一直失敗。

陳小姐說，結婚2年積極做人未果，體重卻直線上升，她曾到健身房運動要瘦身，教練建議她先到醫院檢查，卻找不出病因。直到茂盛跨科團隊發現她患有一堆病，尤其血糖值異常飆高。一年多來，陳小姐配合醫師療程，終能成功達成求子心願，上月誕下體重3500公克男嬰，夫妻倆既開心又感動。今天院方為寶寶慶生，點爉燭切滿月蛋糕，又送玩具衣物，祝福小朋友健康長大。

李醫師表示，育齡女性將BMI控制在24以下才容易受孕，所以建議陳小姐先減重再接受試管療程，才會事半功倍。陳小姐先經由家庭科呂昀珊醫師控制血糖，積極減重10公斤，半年內由近百公斤減到88公斤。接著由婦產科林于翔醫師採「3D單一切口微創腫瘤切除手術」，摘除多發性肌瘤後，再至不孕科李俊逸醫師做試管療程，運用「胚胎影像即時監控系統」及「電腦AI人工智慧系統」，挑出1顆特優等胚胎做植入，一次即成功著床發育，11月底產下3500公克健康男寶。



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