逼「放火」拍裸照道歉！青青前男友卸責同夥 法院判決曝
百萬Youtuber「放火」李育群，2020年9月在網紅「青青」(吳雲青)住處過夜，但卻被女方的陳姓男友發現，因此遭強拍裸照、簽本票，雖然雙方當時以25萬和解，不過事後「放火」去報案求助，引發陳男不滿，仍將裸照PO網洩憤，案經審理，台北地方法院今天（27日）依恐嚇取財罪與散布猥褻物罪，判陳男1年1月徒刑。
編輯中心/綜合報導
據了解，2020年9月16日晚上，放火參加完聚會後，與青青一起回到住處過夜，不料隔天凌晨青青的男友突然回家，發現屋內孤男寡女獨處，頓時感覺綠光罩頂，遂與同行的蔣姓友人，命令放火脫光衣服跪地道歉，過程中還用手機錄影留存。
雖青青在旁解釋只是借地方休息，不過陳男在盛怒之下，完全聽不進去，還大罵青青要她立刻打包離開，放火脫困後，立刻找關係疏通，用25萬元贖回本票、裸照，隨後再報案求助，但此舉再度引發陳男不滿，故將自己側拍的裸照PO網洩憤。
審理期間，陳男將所有罪行推給同夥蔣男，辯稱25萬元全被對方拿走，拍照錄影也全是他的主意，自己是想打放火沒錯，但絕對沒有PO網散布裸照，同時表達想和解的意願。
不過雙方在和解金額始終未達成共識，因此法官今天依恐嚇取財罪，判陳男10月徒刑，散布猥褻物罪則判刑3月、得易科罰金9萬元，蔣男則被依恐嚇取財罪判刑8月，犯罪所得25萬元沒收，全案可上訴。（編輯：陳苾暐）