高雄「愛河水岸」和「蓮池潭周邊」 升格為指定觀光地區
高雄觀光迎來好消息！高雄市愛河水岸和蓮池潭周邊升格為指定觀光地區，未來該區域觀光開發和空間利用可以更靈活。藉由法令鬆綁及整體規劃經營，將可整合觀光地區內的資源和建設，未來可望開放水岸空間及民宿申請，打造國際級都會水岸觀光地區，提升遊客旅遊品質和觀光產值。
記者陳美嘉／高雄報導
高市府觀光局長高閔琳表示，愛河水岸和蓮池潭為高雄知名觀光景點，歷經兩年多的申請、場勘、審查及修正，「高雄市蓮池潭周邊」198.31公頃及「高雄市愛河水岸周邊」151.36公頃，於12月26日經交通部公告為指定觀光地區，這也是繼臺南雙城地區，全國第二和第三個指定觀光地區，未來依據「促進民間參與公共建設法」、「促進民間參與公共建設法施行細則」、「發展觀光條例」第35條等開放，有利創造水岸周邊觀光多元發展，促進周邊住宅及商業區之民宿申請。
「愛河水岸」在通過指定觀光地區後，愛河之心至舊鐵橋之間沿岸招商引資投入以及觀光遊憩資源挹注、民間投資或委託經營受都市計畫用地及建築法等相關規定可望鬆綁。而「蓮池潭周邊」，除帶動區內民宿開放、招商引資以及觀光遊憩資源挹注外，結合現有豐富的水域活動、舊城街巷人文古蹟、自然生態環境等，期待打造蓮池潭成為國際級都會水岸觀光地區，更進一步創造觀光產值。