總統公告了！楊金龍續任央行總裁　任期到2028年2月25日

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不過，楊金龍接任後，也開始走出自己的路，破天荒開放網路直播，甚至侃侃而談純網銀開放、虛擬貨幣與首次代幣發行的風險，打破外界對央行守舊、保守、神祕的傳統印象，讓人眼睛一亮，也展現楊金龍想擺脫「前總裁彭淮南」的企圖心，甚至原本是禁忌話題的台灣貨幣政策，楊金龍在立法院面對立委質詢，能講的也會坦白說，展現開明的一面。
此外，包括央行副總裁陳南光、央行理事還曾對外投書或出書批評央行貨幣政策，楊金龍也僅表示，尊重不同意見，只是也有一些不正確的引述，這個是可以溝通的，就像央行跟美國財政部的溝通一樣。也有立委當面詢問他會不會擔心陳南光是要搶央行總裁大位，楊金龍也僅說，他覺得不是這樣、應該不會，從擔任業務局長到副總裁再到總裁，一路走來，從未想過什麼位子的部局。
今年12月15日楊金龍主持這任期最後一次的央行理監事會，他在會後記者會上也被問到擔任央行總裁5年來的心情，他也細數任內遇到2018年發生美中貿易衝突，到2019年底新冠疫情爆發，再到2020年許多國家經濟出現衰退、物價出現負成長，今年更爆發俄烏戰爭，各國陸續實施緊縮貨幣政策，台灣經濟也受影響，他不諱言這5年對央行是很大挑戰，而且一波波接踵而至。
不過，楊金龍也說，任內每年挑戰都是持續且有升高趨勢，但他也引用「平時如戰時」來形容自己，平時也要很謹慎，對於大小挑戰都要嚴肅面對。
如今，總統府發布總統令特任楊金龍續任央行總裁，相信也是對楊金龍這5年央行總裁表現的肯定。當然，接下來要面對的挑戰仍不少，除美國通膨仍居高及持續升息，還有全球包括台灣都面臨經濟成長趨緩甚至衰退的情況，俄烏戰爭及新冠疫情也持續當中，市場不確定因素仍相當多，對央行來說仍是大考驗。