北部「絕望濕冷」又來了！明3區炸雨彈 跨年出門要帶傘
較溫暖的好天氣只待一天就走了！中央氣象局表示，明（28）日東北季風增強，各地氣溫稍降，尤其處於迎風面的北部、東半部水氣增加，基隆北海岸、東北部地區及大台北山區都有局部大雨發生的機率，預估東北季風將持續影響到週六跨年夜（12/31），期間整體氣溫、天氣狀況無太大的變化。提醒民眾，較乾爽有陽光的天氣，只剩中南部地區，北部民眾將迎接濕冷的歲末，出門務必多加衣物帶把傘。
記者張志浩/綜合報導
氣象局預報員廖經翔指出，明日東北季風明顯增強，迎風面的北部、東半部影響最深，除了氣溫下降外，整個北部、東半部都有局部短暫雨，尤其基隆北海岸、東北部地區及大台北山區要嚴防有局部大雨，花蓮、台東、金門雲多有局部短暫雨，中南部、澎湖影響較小，天氣大多維持多雲到晴。
氣溫部分，明日北部高溫約攝氏16~19度、中部攝氏24度、南部攝氏25~26度，東部攝氏20~23度；低溫北部攝氏11度左右、中部攝氏10~11度、南部攝氏13~14度、花東地區攝氏17~18度。需特別注意的是，今晚至明日清晨受到輻射冷卻影響，西半部地區及南投有10度以下低溫，氣象局持續發布「低溫特報」。警戒範圍：新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市。
整體來說，東北季風將持續影響至週六，下週日（1/1）逐漸減弱，在這期間北台灣皆為較濕冷的天氣型態，中南部則要留意日夜較大的溫差。此外，下週二（1/3）有觀測到一波冷空氣南下，但目前強度尚未達冷氣團等級，槍象局將密切觀察，民眾請特別留意降溫情況。