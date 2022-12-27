遭批「跟著教會霸凌妻」 小甜甜老公：我的責任是導正她
小甜甜（張可昀）近日與宋逸民夫婦所辦的「藝起發光」教會鬧翻，宋逸民也控訴小甜甜私生活狀況極大，甚至不聽勸誡，而小甜甜老公「宋先生」不僅沒有護妻，反而逆風支持教會，引發外界譁然。今（27）日稍早有網友在教會臉書發文下留言，稱宋先生跟著教會霸凌老婆小甜甜，對此，他本人也親自回應。
記者侯家瑜/台北報導
「藝起發光」粉絲專頁昨晚引用聖經發文，「出埃及記14:14 耶和華必為你們爭戰，你們只管靜默，不要作聲。」下方留言區引來一整排藝人發聲力挺，包括白家綺、林道遠和主播鄭亦真等人，還可以見到小甜甜老公「宋先生」的回應，他寫下：「若藝起發光教會真像匿名爆料者及實名控訴者所講的那麼糟糕、那麼可怕，我們這些還待在教會的人是笨蛋嗎？」
宋先生先前與小甜甜不時會曬恩愛，也因爲老婆關係，接到不少節目邀約，如今另一半被閒話家常，他不僅未發聲護妻，還大動作力挺教會，讓網友看不下去，留言批判：「嫁這種老公真倒霉，跟著教會一起霸凌自己老婆。」而宋先生則回：「因為我還是甜甜的老公，所以我的責任不就是導正我的老婆嗎？身為老公，我知道對老婆要貼心要包容要退讓，但一百件事情裡，總有一件事是不能夠退讓的，那就是真理。做錯事沒關係，只要願意悔改願意認錯，在基督教稱為迴轉向神，那再大的過錯都會被原諒也會被醫治，謝謝您為我老婆發聲，我也會為您禱告唷。」小甜甜經紀人則回：「已經回覆過，就不再回覆了！」
※【NOWnews 今日新聞
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