2022十大職棒啦啦隊女神！「人氣冠軍」是她　林襄才第5

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拿下冠軍的中信兄弟Passion Sisters成員「峮峮」擁有甜美長相、傲人身材，以自然不做作的個性擄獲粉絲的心，IG坐擁89.9萬人追蹤，拿下第一實至名歸；2020年9月藝人小鬼（黃鴻升）因心臟主動脈剝離猝逝，當時與他秘戀一年半的峮峮也隨之曝光，她當時悲痛發文：「黃鴻升，我只想要你，人生真的太難了。」今年小鬼逝世2週年，峮峮也在IG限時曬出在球場邊應援的照片，圖中天空有兩道彩虹，她放了一顆白色愛心在上面，彷彿在訴說對小鬼的想念。
亞軍「艾璐」在2017年至2021年其實是名「樂天女孩」，直到2022年才轉到統一獅啦啦隊，同時也是職籃台鋼獵鷹啦啦隊的成員之一。外型高䠷、甜美的她，自從宣布接受統一獅投手「大哥」胡智為的求婚後，人氣不減反增，還被冠上「大嫂」稱號，成為首對活躍在中職上的明星情侶，經常在社群平台上分享小倆口的生活趣事。
季軍則是擁有火辣身材、精緻五官的「PS女孩」短今，因身高有173公分，也被球迷封為「極品大隻馬」和「中職啦啦隊小巨人」，時常在社群媒體上分享火辣性感照的她，在聖誕節也變身性感耶誕女郎，穿著深V洋裝展現好身材，引起粉絲暴動。今年是她加入球隊第七年，11月中信兄弟「二連霸」拋下黃彩帶的瞬間，她也激動哭了，更開心表示：「在主場被拋了好幾次彩帶，想贏的心情沒有改變過，雖然常常被譏笑七年六亞，所以才會在節目上激動的喊出，中信兄弟不能輸！我們越挫越勇！用實力讓質疑聲Shut down，我們做到了」。
樂天女孩「籃籃」年僅26歲就當上樂天桃猿隊長，還身兼樂天女孩CEO，除了在啦啦隊場上表現亮眼，近年還跨足演藝圈擔任主持人，手上有3個節目，分別是《綜藝大集合》、《天才衝衝衝 》和《瘋神無雙》，近期更幫忙代班《小明星大跟班》與憲哥搭檔。今年10月也與胡瓜、阿翔、浩子、郭忠祐和賴慧如，以節目《綜藝大集合》入圍金鐘獎「綜藝節目主持人獎」，在紅毯上以一席銀色深V禮服亮相，氣質又典雅的穿搭讓人眼睛為之一亮。
「樂天女孩」林襄人紅是非多，雖然在此次民調中拿下第五名，但IG坐擁142萬人追蹤，依然相當有人氣。今年陸續爆出二度發育、半裸照和路邊抽菸事件，重創甜美形象，不過她也一一挺過負面新聞和酸民留言，努力加強自身舞蹈表演實力，更感性表示：「從來沒發現自己這麼喜歡舞台。謝謝樂天女孩給我機會上小巨蛋，謝謝老師編舞，更謝謝特地來看我的你。期許自己能早日獨當一面，一個人演出」。
畢業於運動藝術系街舞組、富邦啦啦隊「Fubon Angels」成員「慈妹」彭翊慈，雖然身材嬌小，但擁有C級傲人上圍，也因為長相神似TWICE台灣成員周子瑜，因此也有「啦啦隊子瑜」、「小周子瑜」的封號。她在10月為了讓《綜藝玩很大》能在金鐘57奪下網路票選人氣節目獎，更PO出穿著比基尼進SPA泳池「被水柱沖」的12秒養眼影片，也讓網友暴動直呼「太晃啦，畫面」、「這影片怎麼有一小時」。
啦啦隊女神賴可（LIKE）擁有甜美臉蛋、超「兇」身材，擁有不少死忠粉絲。尤其在跳球員應援曲時，賴可跟著音樂賣力舞動身體，傲人北半球跟著節奏晃動，讓人看得臉紅心跳。除了原本中華職棒味全龍啦啦隊「小龍女」的身分，她在本球季也身兼T1台灣啤酒英雄啦啦隊「小調啤」一員，也曾透露自己最欣賞的球員是「T1元年MVP」蔣淯安，「曾經有在現場看過他打球，雖然沒有特別去追，但是看過一次就印象深刻」。
富邦啦啦隊「Fubon Angels」另一位成員丹丹不僅外型甜美，身材也相當火辣。6月富邦悍將舉辦「中學主題日」，一支將近3分鐘的影片也掀起熱議。她綁著高馬尾，露出白皙長腿，穿著高中制服在場邊跳舞應援，「動感十足」的畫面讓人目不轉睛，不僅台灣粉絲熱議，就連日本粉絲也狂讚「太美了」、「超級性感」。
2020年加入統一獅Uni-Girls啦啦隊的「瑟七」，隔年也成為PLG職籃新竹攻城獅啦啦隊成員，在棒籃雙棲、雙獅共舞的加持下，為她帶來超高人氣。形象活潑可愛又性感的她，一系列美照先前還被網友PO上PTT表特板，立刻掀起熱議，甚至還有人說：「是想進台南球場的動力！」可見其魅力破表。
最後則是樂天桃猿、台新夢想家啦啦隊團長壯壯，她2017年帶啦啦隊到韓國，為征戰世界棒球經典賽的中華隊應援，被封「台灣隊長」，也以「人間水蜜桃」美名闖蕩演藝圈，不僅擁有精緻臉蛋，還有令人稱羨的渾圓翹臀，更當上《全明星運動會》黃隊隊長，表現亮眼、人氣高漲。雖然先前因林玉書退賽事件，使她備受輿論壓力，但她仍熬過低潮，重新出發，時常透過社群媒體和粉絲互動，深受網友喜愛。（編輯：郭佩蓉）