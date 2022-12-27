茶壺風暴還沒完　陸淑美批曾俊傑、曾麗燕害國民黨丟議長

惠中寺法寶節結緣臘八粥 感謝市府團隊讓市民安心生活

▲惠中寺法寶節結緣臘八粥，今天贈粥近萬份，感謝市府團隊讓市民安心生活。（圖／記者金武鳳攝，2022.12.27)
▲惠中寺法寶節結緣臘八粥，今天贈粥近萬份，感謝市府團隊讓市民安心生活。（圖／記者金武鳳攝，2022.12.27)

記者金武鳯/台中報導

天氣冷颼颼，佛光山惠中寺今天準備近萬份熱騰騰臘八粥，春聯、紅包，分贈陽明大樓及台中市政府洽公民眾及市府員工，讓大家心暖胃也暖。市長盧秀燕期許臘八粥帶來平安幸福，早日揮別疫情。佛光山中區總住持覺居法師表示，法寶節贈粥已有十年，志工不畏天寒，清晨5時煮粥，這一碗熱粥代表小市民心意，感謝盧市長及團隊讓市民安心生活。

我是廣告 請繼續往下閱讀
「佛光山惠中寺慶祝法寶節結緣臘八粥贈粥活動」，在於台灣大道市政大樓舉行，覺居法師贈送星雲大師墨寶春聯「仁和安康、富樂吉祥」，盧市長代表市府回贈首次亮相的「錢兔似錦」春聯，共同祈祝市民安康幸福；盧市長也特別贈送霧峰農會出產的香菇禮盒，行銷台中優質農特產品。

▲覺居法師贈送星雲大師墨寶春聯「仁和安康、富樂吉祥」，共同祈祝市民安康幸福。（圖／記者金武鳳攝，2022.12.27)
▲覺居法師贈送星雲大師墨寶春聯「仁和安康、富樂吉祥」，共同祈祝市民安康幸福。（圖／記者金武鳳攝，2022.12.27)
盧市長指出，華人習俗，臘八節就要吃平安粥，祈願一年平安吉祥，感謝佛光山惠中寺每年到市府分送臘八粥給市民及市府同仁，除了祈求市政平安順利，也保佑市民吉祥如意、闔府安康。她每年都很期待星雲大師的墨寶，將它掛在市長貴賓室內，祈願市政順利，新的一年，市府團隊會繼續努力，守護台中，讓台中更好。

覺居法師表示，佛光山惠中寺法寶節贈粥活動已有十年，今年預計送出十萬份，全是志工不畏天寒，每天清晨趕到寺裡合力煮粥，這一碗熱騰騰的臘八粥，除了帶給大眾平安吉祥，也替所有台中市民感謝盧市長及團隊的努力貢獻，為市民帶來安心生活。

▲惠中寺法寶節結緣臘八粥贈粥活動，市長盧秀燕親自參與，市府團隊也共襄盛舉，現場喜氣洋洋。（圖／記者金武鳳攝，2022.12.27)
▲惠中寺法寶節結緣臘八粥贈粥活動，市長盧秀燕親自參與，市府團隊也共襄盛舉，現場喜氣洋洋。（圖／記者金武鳳攝，2022.12.27)
覺居法師也提到，星雲法師曾說「臘八粥是多種食材融合，集百味之滋，沒有一味突出」，正如市府團隊同心協力，市政必定昌隆。盧市長以慈母心領導，正如星雲大師墨寶題字「仁和安康、富樂吉祥」，以仁義、仁德、仁心待人，為民謀福利，一切好事皆圓滿，富樂吉祥利益大眾。

秘書處表示，農曆十二月初八為是佛陀夜睹明星而開悟證道的日子，佛教徒仿牧女供佛以乳糜的典故，以白米、青江菜、芋頭、花生等八味料，適量配比熬成粥供佛，稱為「臘八粥」或「佛祖粥」，以祈安賀歲。佛光山惠中寺已連續10年在市府舉辦贈粥儀式，盼大家品嚐熱騰騰的臘八粥，溫暖在心頭，並帶來平安和智慧，也祝福市民在新的一年健康如意。



胖子屬難孕族群 茂盛讓婚後胖30公斤她求子成功

邊境解封掀旅遊潮 丰丹趁勢推「旅行號」大禮盒搶市

寒冬送暖過好年 台中四張犁三官堂捐贈愛心物資助弱勢

中捷市府站「好禮幸福館」開幕 18家伴手禮名店進駐

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀