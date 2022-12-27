宋仲基女友被爆「生過小孩」父不詳！10年前大肚照網瘋傳
南韓演員宋仲基近日因韓劇《財閥家的小兒子》使演藝事業再創巔峰，昨（26）日更驚喜認愛英國女友，女友身分被爆出是英國前演員凱蒂露易斯桑德斯（Katy Louise Saunders），隨後網友也挖出宋仲基早在9月就曾在典禮上「大方放閃」，不過經紀公司則表示：「無法確認。」 新戀情持續受到關注。豈料韓網論壇今（27）日卻傳出凱蒂有個10歲大的女兒，韓媒也挖出疑似她懷孕的照片，掀起熱議。
娛樂中心／綜合報導
根據韓媒《OSEN》報導，經過網友肉搜後，認為宋仲基女友就是英國前演員凱蒂露易斯桑德斯，也因為她過去曾是一名演員，因此無論是外媒還是YouTube頻道都保留著她過去活躍時期的照片、影片。其中最引人關注的，便是2012年3月在義大利羅馬公開露面時，挺著大肚子的照片。
從圖片上來看，凱蒂除了肚子明顯凸起，四肢倒是依然纖細，疑似是「懷孕」了，且在隔年馬上恢復好身材，因此關於她曾生產過的各種猜測、謠言甚囂塵上，至於「父親」是誰，韓媒則沒有多加評論。日前也有網友目擊宋仲基陪她到婦產科看診，傳出「懷孕」一事，不過經紀公司也立刻反駁：「不打算回應懷孕傳言」。
事實上，宋仲基與宋慧喬離婚後，感情狀態一直深受關注。在大方認愛女友凱蒂後，兩人日前一起參加女方表妹婚禮的照片也隨之曝光，也因為他參加的是女方親友婚禮，讓網友推測他應該早已見過女方家長，因此猜測宋仲基「再婚」機率相當高，紛紛獻上祝福。不過女友過去是否真的有生過小孩，真相仍不得而知。（編輯：郭佩蓉）