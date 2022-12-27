維也納愛樂新年音樂會！元旦衛武營戶外直播

元旦連假用黃金之聲和迷人爵士樂開啟新的一年。衛武營2023年1月1日，連續第15年衛星直播「維也納愛樂新年音樂會」，由奧地利國寶級指揮大師弗朗茲.威爾瑟-莫斯特(Franz WELSER-MÖST)率領維也納愛樂樂團，以融合世界音樂、探戈、爵士、即興、現代等風格音樂暖場，民眾可自備野餐墊席地而坐，透過直播重溫維也納愛樂來臺時的感動，一同歡慶新年。
記者陳美嘉／高雄報導
維也納愛樂今年10月首度造訪衛武營一票難求，為此衛武營在文化部支持下和主辦單位特別爭取戶外直播，1月1日18:00在衛武營戶外劇場衛星直播，讓更多民眾透過大螢幕欣賞樂團精彩的表演。
緊接著，黑人靈魂經典和古巴爵士搖滾將席捲衛武營音樂廳，1月2日14:30 由《摩城之聲 搖滾古巴》接力上場，爵士音樂家徐崇育和Jazz Supreme爵士樂團，將和古巴爵士巨匠哈維爾.馬索(Javier MASSÓ)和勞爾.皮內達(Raul PINEDA)合作。音樂會兩大主題「摩城」和「古巴 」，分別聚焦將福音、藍調、放克、節奏藍調等黑人樂種集大成的美國知名廠牌摩城唱片(Motown)，以及將古巴傳統音樂與爵士樂、搖滾樂、靈魂樂相互融合的古巴傳奇爵士樂團Irakere(伊拉克雷樂團)樂風。
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