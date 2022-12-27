怕！中國明年解封　各國憂疫情再起祭「入境管制」應對

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據報導指出，印度23日時出現了首例自中國返鄉者確診，引起當地民眾恐慌。印度衛生和家庭福利部近日便宣布，要求來自中國、香港、日本、泰國和韓國的國際旅客必須出示核酸陰性證明，抵達印度時若出現症狀或核酸檢測呈陽性者將被隔離。
另據《韓聯社》報導，韓國疾病管理聽在21日時就宣布，中國自16日起被列入「檢疫查驗重點國家」的名單中。在這份名單中，共有10多個包括中國在內的國家和地區被列入。韓國當局強調此項措施並非入境限制，而是在韓國仁川機場的入境檢疫階段，針對「感染風險高、且需要集中管理」者加大入境篩查力度。
深受中國旅客歡迎的日本，在中國疫情爆發後，民間就不斷有聲音要求政府管治中國旅客入境。而日本首相岸田文雄也於27日宣布，自30日零時起，對來自中國的入境者加強檢疫措施，除了必需持有3劑疫苗接種證明或72小時內PCR檢測陰性證明之外，入境時也將強制檢疫，若檢測為陽性將強制隔離7天。
不僅是亞洲國家，歐美國家也如臨大敵。義大利外交和國際合作部表示，由於中國目前有大量的感染病例，因此米蘭馬爾片薩機場（Milan Malpensa Airport）將針對所有來自中國入境旅客進行核酸檢測，這項計畫預計將會執行到明年1月30日。
美國駐中國大使館也從本月15起停止發放簽證給中國旅客，雖然對外宣稱是因疫情擴大導致館內人手不足，但外界也認為可能是美國當局針對中國的變相管制措施。
對於各國紛紛提前制定針對中國旅客的相關入境政策，中國民眾十分不滿，在微博上發文抨擊，並且加上了「多國對來自中國旅客查核酸」的標籤。有網友表示「花錢受羞辱，還是都別出去了」、「什麽國家連小感冒都不發簽證？」、「憑什麼針對我們！」