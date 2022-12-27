中國宣布新冠肺炎更名為「新冠感染」！1／8起解除防控

怕！中國明年解封　各國憂疫情再起祭「入境管制」應對

▲中國宣布自明年1月8日起解除入境隔離措施。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國宣布自明年1月8日起解除入境隔離措施。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

中國境內新冠肺炎疫情仍在延燒，但當局卻在26日晚間宣布，將「有序恢復中國公民出境旅遊」。包括日本、義大利、印度等不少國家憂心疫情會因此擴散，立即繃緊神經，針對中國旅客制定相關的入境管制措施。

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綜合外媒報導，中國國務院聯防聯控機制綜合組於26日晚間宣布，自2023年起，將新冠肺炎從「乙類甲管」調整為「乙類乙管」，取消入境中國後全員核酸檢測和集中隔離，並有序恢復中國公民出境旅遊。公告一出隨即引起熱議，不少中國民眾紛紛搜尋國外旅遊的機票以及簽證等資訊。但由於中國目前疫情仍持續延燒，不少國家擔憂一旦中國民眾大規模出遊，將會造成疫情快速蔓延，恐怕會因此重演2020年疫情剛爆發的情況，因此陸續發佈了相關入境管制措施。

據報導指出，印度23日時出現了首例自中國返鄉者確診，引起當地民眾恐慌。印度衛生和家庭福利部近日便宣布，要求來自中國、香港、日本、泰國和韓國的國際旅客必須出示核酸陰性證明，抵達印度時若出現症狀或核酸檢測呈陽性者將被隔離。

▲（圖／美聯社／達志影像）
▲印度23日出現自中國返鄉的首例確診。（圖／美聯社／達志影像）
另據《韓聯社》報導，韓國疾病管理聽在21日時就宣布，中國自16日起被列入「檢疫查驗重點國家」的名單中。在這份名單中，共有10多個包括中國在內的國家和地區被列入。韓國當局強調此項措施並非入境限制，而是在韓國仁川機場的入境檢疫階段，針對「感染風險高、且需要集中管理」者加大入境篩查力度。

深受中國旅客歡迎的日本，在中國疫情爆發後，民間就不斷有聲音要求政府管治中國旅客入境。而日本首相岸田文雄也於27日宣布，自30日零時起，對來自中國的入境者加強檢疫措施，除了必需持有3劑疫苗接種證明或72小時內PCR檢測陰性證明之外，入境時也將強制檢疫，若檢測為陽性將強制隔離7天。

不僅是亞洲國家，歐美國家也如臨大敵。義大利外交和國際合作部表示，由於中國目前有大量的感染病例，因此米蘭馬爾片薩機場（Milan Malpensa Airport）將針對所有來自中國入境旅客進行核酸檢測，這項計畫預計將會執行到明年1月30日。

美國駐中國大使館也從本月15起停止發放簽證給中國旅客，雖然對外宣稱是因疫情擴大導致館內人手不足，但外界也認為可能是美國當局針對中國的變相管制措施。

對於各國紛紛提前制定針對中國旅客的相關入境政策，中國民眾十分不滿，在微博上發文抨擊，並且加上了「多國對來自中國旅客查核酸」的標籤。有網友表示「花錢受羞辱，還是都別出去了」、「什麽國家連小感冒都不發簽證？」、「憑什麼針對我們！」

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