温昇豪10年元旦不休假　率「原子少年」師弟迎新年

温昇豪掌旗率領伊林經紀公司師弟妹李杏、王品澔、徐瑋澤、金雲、江尚儒、李婉綺、陳芃羽歡聚一堂，進棚拍攝伊林新年賀卡照，温昇豪連續10年新年元旦都在工作中，今年也不例外，他說，過去有兩年他去看101跨年煙火，都是因為工作，有次是戲劇《雙城故事》，另一回是大陸的綜藝節目《與星共舞》來台北拍攝跨年煙火，「但其實兩次我們都擠不進去，人太多也找不到方向，煙火就放完了，哈哈哈，大家只能乾笑啊，但都是在工作中跨年，真的很難忘。」
記者羅凌筠/綜合報導
今年開心拿下金鐘獎女配角獎的李杏，訂下明確目標，「我現是金鐘女配，所以要拿個女主，金鐘拿完還要拿金馬，很多要拿。」2022加入伊林娛樂大家庭後，她說公司給她很幸福的感覺，大家都關心照顧她，這是以前沒有的體會；新的一年工作上除穩定拍戲外，她希望跨足多元領域，以不同的樣貌走入大眾視野，「新年新希望是工作能更上一層樓，一定要身體健康，才有本錢好好工作跟好好生活。」
王品澔因為《全明星運動會3》中精彩的運動表現人氣扶搖直上，受到粉絲的熱烈喜愛，2023年他希望自己可以更加成熟穩重，工作上能有更多的突破。徐瑋澤在《全明星運動會4》表現搶眼，他說，今年有一半時間在《全明星》比賽中度過，過程中一直在吸收都沒停過，「感覺像陀螺一樣，有時這禮拜還沒消化完，又要進入下周，節目結束後，會先好好沉澱自己。」
「原子少年」高人氣的金雲及江尚儒，今年會在麗寶樂園及劍湖山與粉絲一起跨年，剛出道就接下兩場跨年演出，即使過去一年表演經驗已很豐富，但兩人都說還是很緊張，江尚儒說，「跨年現場至少萬人起跳，畢竟是第一次在這麼多人面前跳舞。」兩人去年也一起跨年，今年又因工作，連續2年跨年都一起過，不過江尚儒說，去年跨年與金雲約好101會合，但捷運太擠，後來他遲到錯過煙火，金雲在一旁補充，「當時他還在捷運上，倒數煙火就放完了。」現場聽了哄堂大笑。