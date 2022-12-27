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挺過大S汪小菲風波！具俊曄霸氣回應：我們的愛會更堅定

▲大S、汪小菲風波暫時告一段落，具俊曄日前受訪時也表示：「我們的愛只會更堅定」。（圖／翻攝自汪小菲微博、具俊曄IG）
▲大S、汪小菲風波暫時告一段落，具俊曄日前受訪時也表示：「我們的愛只會更堅定」。（圖／翻攝自汪小菲微博、具俊曄IG）

娛樂中心／綜合報導

大S（徐熙媛）今年3月閃電宣布與前男友、韓國團體「酷龍」成員具俊曄再婚，兩人因電話號碼20年沒變再續前緣，如童話般的浪漫愛情故事也因此被瘋傳。豈料上月大S和前夫汪小菲卻因為離婚後生活費支付問題鬧得沸沸揚揚，不僅讓大S身心俱疲，就連具俊曄也慘遭波及。對此，具俊曄近日接受新加坡媒體專訪時，被問到跨年夜要與大S分隔兩地，是否會難受？他信心滿滿回應：「我們的愛只會更堅定。」絲毫不受影響。

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上個月，大S控訴前夫汪小菲未能履行離婚協議，從3月至今已欠下超過500萬元的生活費，讓汪小菲在微博上大暴走，還嗆具俊曄：「你個窩囊廢換個床墊行嗎？」就連其母張蘭也加入戰局，不僅稱大、小S染毒，還指控她與具俊曄早就搭上線，汪小菲後來更緊咬大S「婚內出軌」，在2018年就外遇，但網友後來也挖出證據打臉，發現那一年大S好不容易5月懷了第三胎，豈料卻因胚胎發育不全不幸流產。

▲上月大S和前夫汪小菲因為離婚後生活費支付問題鬧得沸沸揚揚。（圖／翻攝自大S微博、汪小菲微博）
▲上月大S和前夫汪小菲因為離婚後生活費支付問題鬧得沸沸揚揚。（圖／翻攝自大S微博、汪小菲微博）
不僅如此，網路上甚至瘋傳具俊曄在2018年早就與大S的姊姊徐熙嫻見面，除了經紀人當時出面否認此事，具俊曄本人也忍不住在IG發文與對比照澄清：「這怎麼可能是同一個人？」更在文末Hashtag「liars（騙子）」、「stopfakenews（停止假新聞）。」大S隨後也轉發貼文，以22字回擊「好幸運我和歐巴身邊的朋友們都是耳聰目明文明人」。

▲大S、汪小菲離婚鬧翻，具俊曄慘遭波及。（圖／Vogue Taiwan提供）
▲大S、汪小菲離婚鬧翻，具俊曄慘遭波及。（圖／Vogue Taiwan提供）
具俊曄慘遭波及，當時IG更被4種語言「中、英、日、韓文」洗版狂罵，像是「軟飯硬吃，全球排第一」、「請用自己的錢買張新床」等留言。大S後來似乎受夠了，不僅將床墊丟還到汪小菲的飯店S Hotel大門口，也再度發文澄清兩套上億房產都是「自己買的」，還酸汪小菲：「愛新覺羅汪挑好，我買單！」更曬出汪小菲親手寫下的借據，霸氣反擊：「這借據為愛新覺羅汪親筆寫下。事隔至今只還了500萬元。嫁入『豪門』真是穩賠。現在祖宗十八代都被毀謗，無語。難怪軟飯賣的駕輕就熟」。

▲大S痛酸汪小菲吃軟飯。（圖／翻攝大S臉書）
▲大S酸汪小菲吃軟飯。（圖／翻攝大S臉書）
根據《聯合早報》報導，具俊曄今年跨年夜會以DJ Koo的身分，到新加坡登台演出。在受訪時和以往上韓國綜藝節目、時尚雜誌侃侃而談不同，他如今變得很「省話」，被問到因工作使夫妻分隔兩地，是否會擔心？他表示：「不會害怕，因為兩人感情只會更好、更雋永，透過愛克服語言障礙。」不過被問到大S是否會陪同他一起到新加坡演出？他則罕見「拒答」，相當保護大S的隱私，不讓她有任何被做文章的可能。（編輯：郭佩蓉）

▲大S與具俊曄對彼此的愛隨時隨地、毫無保留。（圖／Vogue Taiwan提供）
▲大S與具俊曄對彼此的愛隨時隨地、毫無保留。（圖／Vogue Taiwan提供）
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