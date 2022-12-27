挺過大S汪小菲風波！具俊曄霸氣回應：我們的愛會更堅定

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不僅如此，網路上甚至瘋傳具俊曄在2018年早就與大S的姊姊徐熙嫻見面，除了經紀人當時出面否認此事，具俊曄本人也忍不住在IG發文與對比照澄清：「這怎麼可能是同一個人？」更在文末Hashtag「liars（騙子）」、「stopfakenews（停止假新聞）。」大S隨後也轉發貼文，以22字回擊「好幸運我和歐巴身邊的朋友們都是耳聰目明文明人」。
具俊曄慘遭波及，當時IG更被4種語言「中、英、日、韓文」洗版狂罵，像是「軟飯硬吃，全球排第一」、「請用自己的錢買張新床」等留言。大S後來似乎受夠了，不僅將床墊丟還到汪小菲的飯店S Hotel大門口，也再度發文澄清兩套上億房產都是「自己買的」，還酸汪小菲：「愛新覺羅汪挑好，我買單！」更曬出汪小菲親手寫下的借據，霸氣反擊：「這借據為愛新覺羅汪親筆寫下。事隔至今只還了500萬元。嫁入『豪門』真是穩賠。現在祖宗十八代都被毀謗，無語。難怪軟飯賣的駕輕就熟」。
根據《聯合早報》報導，具俊曄今年跨年夜會以DJ Koo的身分，到新加坡登台演出。在受訪時和以往上韓國綜藝節目、時尚雜誌侃侃而談不同，他如今變得很「省話」，被問到因工作使夫妻分隔兩地，是否會擔心？他表示：「不會害怕，因為兩人感情只會更好、更雋永，透過愛克服語言障礙。」不過被問到大S是否會陪同他一起到新加坡演出？他則罕見「拒答」，相當保護大S的隱私，不讓她有任何被做文章的可能。（編輯：郭佩蓉）
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