小甜甜質問宋逸民：真相是什麼？發文控「不要您的道歉」
小甜甜出走宋逸民擔任理事長的教會，扯出昔日教友阿Ben捐款1百萬元、醫藥記者王瑞玲爆料太魯閣事故假見證的風波，教會靠教友「十一奉獻」的金流變成外界關注焦點，小甜甜今（27）日親自開腔，發300字文章質問宋逸民：「到底您針對我的聲明稿內容，真相是什麼？」
記者羅凌筠/綜合報導
小甜甜原本主演福音戲劇《幸福宅一起》，被周刊爆出她在新戲記者會談到好友愷樂，製作人宋逸民不滿她模糊焦點，大罵一頓後將她換角，宋逸民發聲明否認，強調：「當小甜甜在面對私生活生命有極大狀況，及在她的小組當中造成小組員們的一些是非、衝突和彼此嫌隙時，教會的小組長，以及宋逸民牧師除了不斷的陪伴、禱告、鼓勵外，也多次提醒她，因為此部戲劇的特殊性，一旦身負有衝突或訴訟，就無法承擔單元主角的演出。」
小甜甜對此備感疑惑，發文寫下：「我還是無法明白被前輩指著說私生活有極大問題？到底是什麼問題？我可以不要您的道歉，真的不用，畢竟傷害這件事我很習慣，我會自己轉換成另類的稱讚，但到底您針對我的聲明稿內容，真相是什麼？我是本人真的想要知道，還是要強調一下，任何宗教信仰一旦有問題往往是人，所以不要因為人而跌倒失望。」