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搶攻抗寒商機 日曜天地OUTLET六大名牌外套1折起

▲Hush puppies1月6日起推出品牌Family Sale年度出清活動，連帽鋪棉長版外套原價5,680元，期間特價只要880元。（圖／日曜天地提供）
▲Hush puppies1月6日起推出品牌Family Sale年度出清活動，連帽鋪棉長版外套原價5,680元，期間特價只要880元。（圖／日曜天地提供）

記者金武鳯/台中報導

全台持續低溫，禦寒保暖衣物紛紛出籠。台中市日曜天地OUTLET瞄準抗寒商機，集結六大名牌外套The North Face、Le coq sportif、Dickies、Kappa、Timberland、Hush puppies等，備齊萬件貨量，不論是機能衣、羽絨外套、或機車族最愛的三穿式外套，應有盡有。30日起出清1折起，淘寶要快，貨量足，款式多，可以滿足不同族群保暖禦寒需求。

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日曜天地OUTLET表示，天氣愈冷買氣愈熱，以12月來說，外套業績較去年同期成長4成！看準冷冬外套搶購熱潮，日曜天地推出六大品牌外套出清1折起，其中Hush puppies於1月6日起推出品牌Family Sale年度出清活動，連帽鋪棉長版外套原價5,680元，期間特價只要880元，現省4,800元，售完為止。

▲除了各品牌防風防水多功能外套，現場還有多款禦寒羽絨外套，貨量足，款式多，可以滿足不同族群需求。（圖／日曜天地提供）
▲除了各品牌防風防水多功能外套，現場還有多款禦寒羽絨外套，貨量足，款式多，可以滿足不同族群需求。（圖／日曜天地提供）
此外，像是The North Face恆防風防水透氣連帽外套，原價17,380元，下殺4折，特價6,952元；通勤族、機車族必備的Timberland三合一多口袋防水外套，原價9,900元，特價6,930元；Kappa防水防風短版鋪棉連帽外套，原價4,580元，特價5折只要2,290元，輕薄不厚重的特點深得消費者喜愛。


除了各品牌防風防水多功能外套，現場還有多款禦寒羽絨外套，le coq sportif連帽羽絨外套，原價6,290元，特價3,774元，3件5折，羽絨材質不厚重且保暖效果佳；兼顧保暖及時尚的Dickies工裝風撞色明線設計羽絨外套，原價8,980元，特價5,388元，現省3,592，現場還有多款品牌保暖外套，絕對買到賺到！


日曜天地OUTLET說明，除了檔期推出抵禦低溫的機能外套優惠外，日曜天地於12月30日至明年1月16日，於6樓特賣會場舉辦家電福利品出清會活動，大型家電包括時下最夯的LG敲敲們冰箱現折1萬元起、聲寶4K聯網電視、奇美一對一變頻空調、Bosch洗碗機、及三星、伊萊克斯等大品牌外，還有雙人牌、西華等各式廚具現場超過兩萬件的商品，全面3折起，想在年前汰舊換新搶便宜的民眾，快把握機會採購。




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