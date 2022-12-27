搶攻抗寒商機 日曜天地OUTLET六大名牌外套1折起

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此外，像是The North Face恆防風防水透氣連帽外套，原價17,380元，下殺4折，特價6,952元；通勤族、機車族必備的Timberland三合一多口袋防水外套，原價9,900元，特價6,930元；Kappa防水防風短版鋪棉連帽外套，原價4,580元，特價5折只要2,290元，輕薄不厚重的特點深得消費者喜愛。
除了各品牌防風防水多功能外套，現場還有多款禦寒羽絨外套，le coq sportif連帽羽絨外套，原價6,290元，特價3,774元，3件5折，羽絨材質不厚重且保暖效果佳；兼顧保暖及時尚的Dickies工裝風撞色明線設計羽絨外套，原價8,980元，特價5,388元，現省3,592，現場還有多款品牌保暖外套，絕對買到賺到！
日曜天地OUTLET說明，除了檔期推出抵禦低溫的機能外套優惠外，日曜天地於12月30日至明年1月16日，於6樓特賣會場舉辦家電福利品出清會活動，大型家電包括時下最夯的LG敲敲們冰箱現折1萬元起、聲寶4K聯網電視、奇美一對一變頻空調、Bosch洗碗機、及三星、伊萊克斯等大品牌外，還有雙人牌、西華等各式廚具現場超過兩萬件的商品，全面3折起，想在年前汰舊換新搶便宜的民眾，快把握機會採購。